У КМВА розповіли про тактику ворожих БпЛА: надмалі висоти і атаки хвилями
Росіяни при атаках на Київ за допомогою ударних безпілотників застосовують тактику руху на надмалих висотах і намагаються розвідати місцезнаходження ППО.
Джерело: речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов в ефірі телемарафону
Пряма мова: "БпЛА (у суботу – ред.) заходили на місто групами, перед Києвом вони розділялися на поодинокі цілі, атакували на надмалих висотах для ускладнення роботи сил і засобів ППО...
Зараз вони застосовують саме таку тактику, коли на місто "Шахеди" заходять на низьких висотах, атаки йдуть хвилями. Вони намагаються крутитися в деяких зонах, привертаючи увагу мобільних груп. Основна мета – максимально заплутати сили і засоби протиповітряної оборони. Вони намагаються зробити так, щоб мобільні групи переміщувалися, таким чином створивши собі коридори для проходу наступних хвиль".
Деталі: Шаманов додав, що ворожі безпілотники постійно намагаються розвідати слабкі місця і розташування протиповітряної оборони, щоб наступні хвилі БпЛА обійшли ці локації.
Що передувало: Унаслідок атаки дронів збройних сил РФ по Києву в суботу зафіксовано падіння уламків у шести районах столиці.