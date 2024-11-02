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У КМВА розповіли про тактику ворожих БпЛА: надмалі висоти і атаки хвилями

Катерина ТищенкоСубота, 2 листопада 2024, 18:02
У КМВА розповіли про тактику ворожих БпЛА: надмалі висоти і атаки хвилями
наслідки атаки на Київ у ніч на 2 листопада, фото КМВА

Росіяни при атаках на Київ за допомогою ударних безпілотників застосовують тактику руху на надмалих висотах і намагаються розвідати місцезнаходження ППО.

Джерело: речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов в ефірі телемарафону

Пряма мова: "БпЛА (у суботу – ред.) заходили на місто групами, перед Києвом вони розділялися на поодинокі цілі, атакували на надмалих висотах для ускладнення роботи сил і засобів ППО...

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Зараз вони застосовують саме таку тактику, коли на місто "Шахеди" заходять на низьких висотах, атаки йдуть хвилями. Вони намагаються крутитися в деяких зонах, привертаючи увагу мобільних груп. Основна мета – максимально заплутати сили і засоби протиповітряної оборони. Вони намагаються зробити так, щоб мобільні групи переміщувалися, таким чином створивши собі коридори для проходу наступних хвиль".

Деталі: Шаманов додав, що ворожі безпілотники постійно намагаються розвідати слабкі місця і розташування протиповітряної оборони, щоб наступні хвилі БпЛА обійшли ці локації.

Що передувало: Унаслідок атаки дронів збройних сил РФ по Києву в суботу зафіксовано падіння уламків у шести районах столиці.

КиївбезпілотникиШахед
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