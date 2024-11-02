Росіяни атакують Україну безпілотниками з північного напрямку
У суботу ввечері, лише через 4 години після відбою загрози ворожих ударних безпілотників, російські війська знову почали атаку проти України.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Деталі: О 17:51 Повітряні сили повідомили про ударні БпЛА з Сумщини курсом на Полтавщину.
О 18:04 загрозу застосування ударних БпЛА оголосили на Харківщині.
Станом на 18:10 БпЛА зафіксовано східніше Харкова, курс південний.
Станом на 18:42:
БпЛА в східній частині Чернігівщини, курс західний.
БпЛА в західній частині Полтавщини, курс південно-західний.
БпЛА в районі Сум, курс південно-західний.
БпЛА на Харківщині, курс південний.
О 19:57 Повітряні сили попередили про БпЛА в напрямку Чернігова з східного напрямку.
О 19:58 – про БпЛА в напрямку Києва з північно-східного напрямку. У столиці оголошено повітряну тривогу.
Станом на 22:03:
БпЛА з Сумщини курсом на Полтавщину та Чернігівщину.
БпЛА в східній частині Чернігівщини, курсом на захід.
БпЛА в північній частині Київщини, курсом на захід.
БпЛА північніше Києва, курс західний.
БпЛА північніше Житомира, курс західний.
О 22:23 Повітряні сили попередили про БпЛА через Київ у південному напрямку.
Станом на 23:17:
БпЛА в південній частині Житомирщини, курс західний.
БпЛА в північній частині Київщини, курс західний.
БпЛА в східній частині Чернігівщини, курс південно-західний.
БпЛА в західній частині Сумщини, курс західний.
БпЛА західніше Харкова, курс південний.
БпЛА південніше Сум, курс південний.
Що передувало: Минулого разу росіяни атакували Україну ударними безпілотниками з вечора п'ятниці майже до 14 години суботи.
Силами ППО вранці 2 листопада внаслідок нічної роботи підтверджено збиття 39 російських БпЛА у Кіровоградській, Київській, Сумській та Полтавській областях.