Київ атакували ворожі БпЛА, працювала ППО
Субота, 2 листопада 2024, 23:10
У Києві в суботу ввечері працювала протиповітряна оборона по ворожих безпілотниках.
Джерело: КМВА, Повітряні сили ЗСУ, мер Києва Віталій Кличко
Деталі: О 22:23 у КМВА повідомили, що в Києві працює ППО.
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В той же час Повітряні сили попередили про рух БпЛА через Київ у південному напрямку, а згодом – про БпЛА курсом на Київ із північного напрямку.
О 22:41 мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибух у передмісті Києва в Вишгородському районі.
Він додав, що в області та в столиці працюють сили ППО.
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О 23:09 повітряну тривогу в Києві скасували.
Що передувало: У суботу ввечері, лише через 4 години після відбою загрози ворожих ударних безпілотників, російські війська знову почали атаку проти України.