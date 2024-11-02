Київ атакували ворожі БпЛА, працювала ППО

У Києві в суботу ввечері працювала протиповітряна оборона по ворожих безпілотниках.

Джерело: КМВА, Повітряні сили ЗСУ, мер Києва Віталій Кличко

Деталі: О 22:23 у КМВА повідомили, що в Києві працює ППО.

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В той же час Повітряні сили попередили про рух БпЛА через Київ у південному напрямку, а згодом – про БпЛА курсом на Київ із північного напрямку.

О 22:41 мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибух у передмісті Києва в Вишгородському районі.

Він додав, що в області та в столиці працюють сили ППО.

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О 23:09 повітряну тривогу в Києві скасували.

Що передувало: У суботу ввечері, лише через 4 години після відбою загрози ворожих ударних безпілотників, російські війська знову почали атаку проти України.