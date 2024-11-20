Росіяни за день 33 рази обстріляли Сумщину: поранена одна людина
Середа, 20 листопада 2024, 22:16
За день 20 листопада російські війська обстріляли прикордонні території Сумської області 33 рази, поранили одну людину.
Джерело: Сумська ОВА
Дослівно: "Протягом дня росіяни здійснили 33 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 77 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Андріяшівська, Есманьська громади".
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Деталі: У Краснопільській громаді росіяни скинули 39 мін, а також ВОГ з БПЛА та ударний БпЛА "Ланцет". Внаслідок атаки поранення отримала 1 людина. Також пошкоджено приватний будинок та легковий автомобіль.
У Андріяшівській громаді росіяни здійснили атаку БпЛА типу "Шахед". Пошкоджені 4 приватних будинки та приміщення церкви.