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Розвідка Британії оцінила трансформацію російської армії за 1000 днів війни

Уляна Кричковська, Анастасія ПроцЧетвер, 21 листопада 2024, 16:39
Розвідка Британії оцінила трансформацію російської армії за 1000 днів війни
Ілюстративне фотоІлюстративне фото: Getty Images: Getty Images

Британська розвідка проаналізувала зміни в якості та боєздатності російських збройних сил за час повномасштабного вторгнення в Україну.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на огляд Міністерства оборони Британії 

Деталі: Як зазначили у розвідці Британії, до повномасштабного вторгнення в Україну Росія намагалася створити сучасні професійні збройні сили, здатні проводити складні операції. 

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Вже після 1000 днів війни російські сухопутні війська кардинально відрізняються від тих, які спочатку вторглися в Україну, акцентували британці.

В аналізі наголосили, що втрати особового складу Росії, що склали понад 700 тисяч вбитими та пораненими, різко підірвали якість російських збройних сил. 

Зокрема, як пишуть у британській розвідці, більшість військовослужбовців, які зараз служать в російських збройних силах, пройшли мінімальну підготовку, і російські командири використовують базову тактику для досягнення успіху, попри пов'язаний із цим високий показник втрат. 

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Також зазначається, що Росія втратила щонайменше 3,5 тисячі основних бойових танків і 7,5 тисяч броньованих машин. 

"Великі запаси танків і бронетехніки, що залишилися у спадок від Радянського Союзу, були єдиним засобом, за допомогою якого Росія змогла поповнити ці значні втрати", – стверджують у розвідці Британії.

Водночас, попри витрати у сухопутних військах Росії, російське територіальне просування в Україні прискорилося до 2024 року, зазначили в аналізі.

"Цьому сприяла толерантність російського керівництва до втрат, а також кількісна перевага російських сухопутних військ над Збройними силами України", – зауважили розвідники.

В аналізі додали, що наразі лінія фронту є найменш стабільною, ніж будь-коли з моменту початку війни.

Напередодні британська розвідка відзначила, що успішні дії України проти Чорноморського флоту РФ призвели до знищення близько чверті його великих суден включно з флагманом та змусили забиратися у східну частину акваторії, але ЧФ РФ все ще відіграє роль у підтримці наземних операцій.

В одному з попередніх оглядів зазначали, що у жовтні середньодобові втрати Росією особового складу на фронті стали рекордними.  Також розвідка Великої Британії відзначила зростаючий тиск російських сил на Куп'янськ у Харківській області.

Велика БританіяРосіяЗбройні сили
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