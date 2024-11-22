ISW: Путін погрожує Заходу, але постійно зсуває свої "червоні лінії"

Військові аналітики Інституту вивчення війни вважають, що заяви російського диктатора Володимира Путіна демонструють непослідовність у визначенні "червоних ліній", що ставить під сумнів його готовність до ескалації.

Джерело: ISW

Деталі: Аналітики вважають, що у Путін у своїй заява від 21 листопада демонструє, що риторика Москви про ескалацію здебільшого залишається лише словами.

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Нещодавні погрози Путіна були спрямовані проти західних країн, які дозволили Україні завдавати далекобійних ударів по "російській території". Однак українські війська давно завдають ударів по окупованих територіях, які Кремль незаконно проголошує частиною Росії, включно з Кримом, анексованим у 2014 році. Аналітики зазначають, що Україна регулярно атакує Крим американськими ракетами ATACMS та британськими Storm Shadow, починаючи з квітня 2023 року.

Аналітики ISW зазначають, що риторика Кремля про "червоні лінії" постійно змінюється, що підриває її ефективність. Російська влада неодноразово погрожувала заходами у відповідь на підтримку Західними країнами України, але жодного разу не реалізувала обіцяного.

Дослівно: "Раніше Путін погрожував відплатою за надання Україні реактивної артилерії, танків, бойових літаків і можливості завдавати ударів по Росії, але щоразу змінював орієнтири, коли Захід кидав виклик його блефу".

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Ключові висновки: