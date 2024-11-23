Залужний вважає, що великі прориви на фронті неможливі до 2027 року

За даними посла України у Великій Британії та колишнього головкома ЗСУ Валерія Залужного, глибокі прориви на фронті зараз неможливі через технічно-еволюційний процес, який має завершитися у 2027 році.

Джерело: Залужний в інтерв’ю "Українській правда"

Пряма мова Залужного: "... Сторона, яка наступає, втрачає можливості виконання оперативних завдань.

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Що це за завдання? Це просування на глибину 150-200 км, як закладено у радянських нормативах. Коли на полі бою почали масово з’являтися роботи, вони унеможливили будь-яке переміщення солдатів на полі бою. Неможливість боротися з роботами привела до того, що з'явився ступор. Ми не могли рухатися на росіян, росіяни, відповідно, не могли так само рухатися.

Ця тенденція зберігається і зараз, бо не бачимо можливості росіян виконувати такі задачі, як наприклад, за тиждень продавити 150-200 кілометрів.

За моєю теорією, коли завершиться цей технічно-еволюційний процес, і згодом відбудеться накопичення технологічних матеріалів, можливість для продавлення відновиться.

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За моїми підрахунками, це може трапитися десь після 2027 року. Але ще не факт, що саме 2027 року, з урахуванням економічної й демографічної ситуації, і що хтось буде претендувати на війни такого масштабу, як подолання території противника".

Деталі: Проте, вважає Залужний, швидше за все, це буде тактика, яку Росія зараз застосовує в Україні – так звана тактика "Измора", яка призводить до "знищення, перш за все, економічного й морального стану".

Пряма мова Залужного: "Ми зараз бачимо на полі бою, що немає глибоких проривів противника. А бачимо поступове видавлювання нас із позиції. Це дається їм дуже і дуже великими втратами.

Відбувається і завдання ударів по нашій економіці, і завдання ударів по цивільних об'єктах. В тому числі планування прольоту їхніх ракетних систем таким чином, щоб засоби, які перехоплюють ракети, все одно наносили ураження нашим живим об'єктам. Це також і інформаційна кампанія, яка направлена на знищення мобілізації.

Сюди ж і когнітивні дії, направлені на те, щоб змінити ставлення українців до війни. Як наслідок, ми маємо проблеми з особовим складом, який на передньому краї. Це врешті-решт призводить до того, що ми поступово втрачаємо позиції.

Але, знову ж таки, росіяни на сьогодні не готові робити глибокі вкиди для того, щоб розширяти свій фронт, що потребуватиме величезних ресурсів, яких у росіян вже також немає".