Росія з ночі атакувала Україну безпілотниками

У ніч проти 24 листопада російська армія запустила безпілотники по регіонах України.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: О 00:35 ПС повідомили про ворожі БпЛА на Сумщині південно-західним курсом.

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О 2:29 Повітряні сили оновили інформацію про рух ворожих дронів.

Дослівно Повітряні сили: "Група БпЛА на Сумщині, курс південно-західний.

БпЛА на Полтавщині, курс на Чернігівщину.

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Ворожі БпЛА на Сумщині, курс південно-західний.

БпЛА на півдні Чернігівщини, курс західний.

3:24: "Нова група БпЛА на Сумщині, курс південно-західний.

БпЛА на Полтавщині, курс західний, півленно-західний.

Ворожі БпЛА на Київщині, курс на м. Київ.

БпЛА Чернігівщині, курс на м. Чернігів".

3:59: "Нова група БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину.

БпЛА на Полтавщині, курс західний, південно-західний.

Ворожий БпЛА на Київщині продовжує курс на Житомирщину.

БпЛА на півдні Чернігівщині, курс західний.

4:32: "БпЛА на Сумщині курсом на південь.

БпЛА на Полтавщині, курс на Черкащину.

Ворожий БпЛА на Київщині продовжує курс на Житомирщину.

БпЛА на півдні Чернігівщииі, курс на захід".

4:37: "БпЛА на Сумщині курсом на південь.

БпЛА на Полтавщині, курс на Черкащину.

БпЛА на півдні сході Черкащини, курс західний.

Ворожий БпЛА на Київщині, курс на Житомирщину.

БпЛА на півдні Чернігівщииі, курс на захід.

БпЛА на Кіровоградщині, курс на південь.

Ворожий БпЛА на Житомирщині, курс на південний захід.

5:56: "БпЛА на Чернігівщині, курс південно-західний.

Ворожий БпЛА на півночі Київщини, курс на Житомирщину.

БпЛА на півдні Київщини, курс на захід.

БпЛА на межі Київської та Черкаської областей курсом на Вінницьку область.

Ворожий БпЛА на Житомирщині, курс на північ".

6:31: "БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину.

БпЛА на сході Житомирщини, курс західний".

6:57: "Нова група ворожих БпЛА на Сумщині курсом на південь.

БпЛА на півдні Чернігівщини, курс на Київщину".

7:26: "Група ворожих БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину.

БпЛА на півдні Чернігівщини, курс на Сумщину.

БпЛА на півночі Полтавщини курсом на південь".

7:49: "БпЛА на півдні Чернігівщини, курс на Київщину.

Група БпЛА на Полтавщині курсом на південь".

Оновлено: Згодом стало відомо, що протиповітряною обороною з ночі на ранок 24 листопада збито 50 ворожих безпілотників.