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У Службі безпеки Литви прокоментували падіння вантажного літака над Вільнюсом

Марія Ємець, Тетяна ОлійникПонеділок, 25 листопада 2024, 10:54
У Службі безпеки Литви прокоментували падіння вантажного літака над Вільнюсом
Фото з порталу delfi.lt

У Службі безпеки Литви поки не висловлюють конкретних припущень про причини падіння вантажного літака над Вільнюсом, втім не відкидають жодних версій включно з терористичною.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на LRT

Деталі: Очільник Департаменту держбезпеки (VSD) Даріус Яунішкіс після зустрічі з президентом країни щодо інциденту зазначив, що на цей час відомство утримується від конкретних версій.

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"Розслідування напевно буде довгим, там багато роботи. З того, що зараз відомо, рано говорити про конкретні версії… Думаю, згодом у нас з’являються відповіді на всі питання", – сказав він.

Після уточнюючих запитань Яунішкіс сказав, що версію про теракт не можна виключати.

"Нас попереджали, що у майбутньому такі речі можуть ставатися. Ми бачимо, що Росія стає більш агресивною… Цю версію не можна відкидати. Проте зараз не можна говорити про якусь конкретну причетність, тому що такої інформації немає", – зазначив керівник VSD.

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Керівник контррозвідки додав, що служба обмінюється інформацією щодо інциденту з іноземними партнерами.  

Нагадаємо, рано вранці 25 листопада вантажний літак за невизначених обставин зазнав аварії над Вільнюсом і впав на житловий будинок. Наскільки відомо, йдеться про літак компанії DHL, який летів із Лейпцига.

Нещодавно газета Wall Street Journal з посиланням на західних посадовців з питань безпеки повідомляла, що Росія планувала операції з підпалу вантажних і пасажирських літаків, які прямували до США й Канади.

Пакунки із запалювальним пристроєм, які спалахнули в логістичних центрах компанії DHL у Німеччині та Великій Британії, відправили з Литви, причому відправник використав фальшиві особисті дані.

На початку листопада у Литві затримали кількох підозрюваних у справі про операції з підпалу вантажних і пасажирських літаків.

Литвакатастрофиавіа
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