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Росія запустила по Україні кілька груп ударних дронів

Євген Кізілов, Іван Д'яконовПонеділок, 25 листопада 2024, 20:08
Росія запустила по Україні кілька груп ударних дронів
фото: Getty Images

Російські війська запустили над територією України кілька груп дронів-камікадзе.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у соцмережах

Деталі: О 19:40 повідомлялося про рух ударних БпЛА через Сумщину курсом на Чернігівщину.

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Трохи пізніше, о 19:57 стало відомо про нові групи ударних дронів з півдня. Рухаються через Запорізьку область у північно-західному напрямку.

О 20:03 Повітряні сили повідомили про кілька груп російських безпілотників на півночі Харківщини, курс – південний.

Також ПС попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі.

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Як наслідок у східній половині України оголосили повітряну тривогу.

Оновлено. 22.20 Триває атака ударних БпЛА:

Сумщина: кілька груп  курс західний; Чернігівщина: загроза для  Прилук, Славутича. Рух  в напрямку Київщини; Київщина: в районі Білої Церкви, Обухова та в передмісті Києва; Черкащина: загроза для  Черкас, Умані та Сміли; Кіровоградщина: група  курсом на Олександрію; Миколаївщина: кілька груп  північно-західним курсом; Одещина: вздовж кордону з Молдовою  в напрямку Вінницької області; Дніпропетровщина: в напрямку Кам'янського.

22:37 Нові ударні БпЛА заходять у Сумську область в районі Шостки.

22:39 Нові ударні БпЛА заходять у Сумську область в районі Шостки.

23:13 Більше десяти груп ударних БпЛА  через Сумщину курсом на Полтавщину/Чернігівщину.

23:20 Продовжують рух через Вінниччину вздовж кордону з Молдовою  в напрямку Хмельницької області.

Станом на 23:32:

  • Сумщина - кілька десятків ударних БпЛА. Більшість тримають курс на захід;
  • Чернігівщина - дрони переважно на півдні області, курсом на Київщину;
  • Київська - загроза для Броварів, Білої Церкви та Києва;
  • Черкащина - кілька груп перелітають у Київську область: кілька дронів в районі Умані;
  • Полтавщина - на півночі області. Курс на Київщину;
  • Житомирська - БпЛА на північ від Житомира;
  • Одещина/Миколаївщина кілька груп летять на північ.

О 23:43 Повітряні сили повідомили про кілька груп ударних БпЛА у напрямку Камянець-Подільського.

О 00:05 військові повідомили про "Шахеди" із Хмельниччини у напрямку Тернопільської області.

О 00:09 Дослівно: "Черкаси в укриття! БпЛА у передмісті".

О 00:10 Повітряні сили повідомляють про кілька ворожих БпЛА над Києвом.

безпілотникивійна
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