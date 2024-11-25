Росія запустила по Україні кілька груп ударних дронів
Російські війська запустили над територією України кілька груп дронів-камікадзе.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ у соцмережах
Деталі: О 19:40 повідомлялося про рух ударних БпЛА через Сумщину курсом на Чернігівщину.
Трохи пізніше, о 19:57 стало відомо про нові групи ударних дронів з півдня. Рухаються через Запорізьку область у північно-західному напрямку.
О 20:03 Повітряні сили повідомили про кілька груп російських безпілотників на півночі Харківщини, курс – південний.
Також ПС попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі.
Як наслідок у східній половині України оголосили повітряну тривогу.
Оновлено. 22.20 Триває атака ударних БпЛА:
Сумщина: кілька груп курс західний; Чернігівщина: загроза для Прилук, Славутича. Рух в напрямку Київщини; Київщина: в районі Білої Церкви, Обухова та в передмісті Києва; Черкащина: загроза для Черкас, Умані та Сміли; Кіровоградщина: група курсом на Олександрію; Миколаївщина: кілька груп північно-західним курсом; Одещина: вздовж кордону з Молдовою в напрямку Вінницької області; Дніпропетровщина: в напрямку Кам'янського.
22:37 Нові ударні БпЛА заходять у Сумську область в районі Шостки.
22:39 Нові ударні БпЛА заходять у Сумську область в районі Шостки.
23:13 Більше десяти груп ударних БпЛА через Сумщину курсом на Полтавщину/Чернігівщину.
23:20 Продовжують рух через Вінниччину вздовж кордону з Молдовою в напрямку Хмельницької області.
Станом на 23:32:
- Сумщина - кілька десятків ударних БпЛА. Більшість тримають курс на захід;
- Чернігівщина - дрони переважно на півдні області, курсом на Київщину;
- Київська - загроза для Броварів, Білої Церкви та Києва;
- Черкащина - кілька груп перелітають у Київську область: кілька дронів в районі Умані;
- Полтавщина - на півночі області. Курс на Київщину;
- Житомирська - БпЛА на північ від Житомира;
- Одещина/Миколаївщина кілька груп летять на північ.
О 23:43 Повітряні сили повідомили про кілька груп ударних БпЛА у напрямку Камянець-Подільського.
О 00:05 військові повідомили про "Шахеди" із Хмельниччини у напрямку Тернопільської області.
О 00:09 Дослівно: "Черкаси в укриття! БпЛА у передмісті".
О 00:10 Повітряні сили повідомляють про кілька ворожих БпЛА над Києвом.