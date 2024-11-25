Росія запустила по Україні кілька груп ударних дронів

Російські війська запустили над територією України кілька груп дронів-камікадзе.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у соцмережах

Деталі: О 19:40 повідомлялося про рух ударних БпЛА через Сумщину курсом на Чернігівщину.

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Трохи пізніше, о 19:57 стало відомо про нові групи ударних дронів з півдня. Рухаються через Запорізьку область у північно-західному напрямку.

О 20:03 Повітряні сили повідомили про кілька груп російських безпілотників на півночі Харківщини, курс – південний.

Також ПС попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі.

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Як наслідок у східній половині України оголосили повітряну тривогу.

Оновлено. 22.20 Триває атака ударних БпЛА:

Сумщина: кілька груп курс західний; Чернігівщина: загроза для Прилук, Славутича. Рух в напрямку Київщини; Київщина: в районі Білої Церкви, Обухова та в передмісті Києва; Черкащина: загроза для Черкас, Умані та Сміли; Кіровоградщина: група курсом на Олександрію; Миколаївщина: кілька груп північно-західним курсом; Одещина: вздовж кордону з Молдовою в напрямку Вінницької області; Дніпропетровщина: в напрямку Кам'янського.

22:37 Нові ударні БпЛА заходять у Сумську область в районі Шостки.

22:39 Нові ударні БпЛА заходять у Сумську область в районі Шостки.

23:13 Більше десяти груп ударних БпЛА через Сумщину курсом на Полтавщину/Чернігівщину.

23:20 Продовжують рух через Вінниччину вздовж кордону з Молдовою в напрямку Хмельницької області.

Станом на 23:32:

Сумщина - кілька десятків ударних БпЛА. Більшість тримають курс на захід;

Чернігівщина - дрони переважно на півдні області, курсом на Київщину;

Київська - загроза для Броварів, Білої Церкви та Києва;

Черкащина - кілька груп перелітають у Київську область: кілька дронів в районі Умані;

Полтавщина - на півночі області. Курс на Київщину;

Житомирська - БпЛА на північ від Житомира;

Одещина/Миколаївщина кілька груп летять на північ.

О 23:43 Повітряні сили повідомили про кілька груп ударних БпЛА у напрямку Камянець-Подільського.

О 00:05 військові повідомили про "Шахеди" із Хмельниччини у напрямку Тернопільської області.

О 00:09 Дослівно: "Черкаси в укриття! БпЛА у передмісті".

О 00:10 Повітряні сили повідомляють про кілька ворожих БпЛА над Києвом.