Россия осуществляет массированную атаку ударными дронами на территорию Украины

Российские войска запустили на территорию Украины дроны-камикадзе.

Источник: Воздушные силы ВСУ в соцсетях

Детали: В 19:40 сообщалось о движении ударных БпЛА через Сумскую область курсом на Черниговщину.

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Чуть позже, в 19:57, стало известно о новых группах ударных дронов с юга. Движутся через Запорожскую область в северо-западном направлении.

В 20:03 Воздушные силы сообщили о нескольких группах российских беспилотников на севере Харьковщины, курс – южный.

Также ВС предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с севера.

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Как следствие в восточной половине Украины объявили воздушную тревогу.

Обновлено. 22.20 Продолжается атака ударных БпЛА:

Сумщина: несколько групп курс западный; Черниговщина: угроза для Прилук, Славутича. Движение в направлении Киевщины; Киевщина: в районе Белой Церкви, Обухова и в пригороде Киева; Черкасская область: угроза для Черкасс, Умани и Смелы; Кировоградщина: группа курсом на Александрию; Николаевщина: несколько групп северо-западным курсом; Одесская область: вдоль границы с Молдовой в направлении Винницкой области; Днепропетровщина: в направлении Каменского.

22.37 Новые ударные БпЛА заходят в Сумскую область в районе Шостки.

22.39 Новые ударные БпЛА заходят в Сумскую область в районе Шостки.

23.13 Более десяти групп ударных БпЛА через Сумскую область курсом на Полтавщину/Черниговщину.

23.20 Продолжают движение через Винницкую область вдоль границы с Молдовой в направлении Хмельницкой области.

По состоянию на 23:32:

Сумщина - несколько десятков ударных БпЛА. Большинство держат курс на запад;

Черниговщина - дроны преимущественно на юге области, курсом на Киевщину;

Киевская - угроза для Броваров, Белой Церкви и Киева;

Черкасская область - несколько групп перелетают в Киевскую область: несколько дронов в районе Умани;

Полтавщина - на севере области. Курс на Киевскую область;

Житомирская - БпЛА к северу от Житомира;

Одесская/Николаевская область несколько групп летят на север.

В 23:43 Воздушные силы сообщили о нескольких группах ударных БпЛА в направлении Каменец-Подольского.

В 00:05 военные сообщили о "Шахедах" из Хмельницкой области в направлении Тернопольской области.

В 00:09 Дословно: "Черкассы в укрытие! БпЛА в пригороде".

В 00:10 Воздушные силы сообщают о нескольких вражеских БпЛА над Киевом.

В 00:27 Военные предупредили о более 10 группах ударных БпЛА на Киевщине. Наибольшая угроза для Киева, Борисполя, Фастова, Василькова, Белой Церкви!

В 00:35 стало известно о нескольких группах ударных БпЛА на границе Тернопольщины и Ивано-Франковщины. Курсом на Бурштын.

В 01:09 военные предупредили о "Шахедах" в направлении Винницы.

В 01:11 Воздушные силы сообщили о нескольких ударных БпЛА курсом на Житомир.

В 01:56 военные сообщили, что на Житомирщине более 10 групп ударных БпЛА. Большинство в районе Житомира.

В 01:58 Воздушные силы информируют о новых группах шахедов, которые движутся на Киевщину с Черниговщины и Полтавщины.

карта: alerts.in.ua

В 02:32 военные предупреждают о "Шахедах" в пригороде Староконстантинова.

В 02:35 Воздушные силы сообщают об ударных БпЛА в направлении Киева, Вышгорода, Борисполя, Ирпеня.

По состоянию на 04:21 ударные БпЛА: