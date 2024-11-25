Кандидатка в президенти Румунії закликала зруйнувати мрії Москви

На президентських виборах у Румунії одна з двох кандидатів, Елена Ласконі, закликала підтримати її кандидатуру, аби запобігти поверненню Румунії у зону впливу РФ.

Джерело: Ласконі у своїй першій публічній промові після першого туру виборів, її цитують HotNews.ro та "Європейська правда"

Деталі: Ласконі, лідерка опозиційного Союзу порятунку Румунії (СПР), попередила, що країна постала перед небезпекою з сенсаційним виходом у другий тур Келіна Джорджеску.

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"Ми опинилися в історичному протистоянні між минулим і майбутнім, між збереженням молодої румунської демократії та путінізмом, між любов’ю до батьківщини та тими, хто хоче повернути Румунію в зону впливу Росії", – заявила вона.

Джорджеску, сказала Ласконі, є відкритим шанувальником Владіміра Путіна та відкрито виступає проти НАТО та ЄС. Вона закликала об'єднатись довкола неї, аби зруйнувати мрії Москви.

"Він за ізоляцію Румунії, яку він називає нейтралітетом. Він хоче знищити все, на чому тримається наше процвітання. Без НАТО ми будемо віддані на милість Росії.

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Якщо всі реформаторські сили згуртуються навколо СПР, наступної неділі ми маємо шанс довести, що ми сильніші за те, про що мріють у Москві", – заявила Ласконі.

Вона сказала, що її Союзу порятунку Румунії – не ідеальний, але він ніколи не зраджував цінності революції 1989 року, і незалежність від Росії та європейський шлях були його мрією.

Після підрахунку 100% голосів у першому турі виборів президента Румунії на першому місці несподівано опинився Джорджеску, а на другому – Ласконі.

Джорджеску є одним із найбільш категоричних пропагандистів антизахідних ідей у ​​Румунії. Він стверджував, що ЄС і НАТО не представляють належним чином румунські інтереси, і заявляв, що війна Росії в Україні маніпулюється американськими військовими компаніями.

Ласконі відома тим, що критикувала чинний уряд Румунії за бездіяльність щодо російських дронів, які час від часу падають на румунській території, і не виключала заборони в’їзду в Румунію для угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана.

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