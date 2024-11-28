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Афера на мільйони доларів на закупівлі військової форми: викрили ексрадника з МОУ та екснардепа

Валентина РоманенкоЧетвер, 28 листопада 2024, 14:39
Афера на мільйони доларів на закупівлі військової форми: викрили ексрадника з МОУ та екснардепа
фото прокуратури

В оборудці на 10 млн доларів при закупівлі форми для ЗСУ у 2022 році підозрюють колишніх радника з Міноборони та нардепа.

Джерело: Нацполіція, Офіс генпрокурора, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Дослівно НПУ: "Щоб заволодіти бюджетними коштами на замовленні понад 1 000 000 комплектів одягу для українських військових за угодами, які уклали у 2022 році за завищеними цінами, колишній радник ексзаступника міністра оборони вступив у злочинну змову з нардепом II-IV скликань.

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Також в оборудці фігурують син депутата та іноземець.

Отримані понад 10 млн дол. на різниці від вартості закупівлі планували розділити між усіма учасниками злочинної схеми, зокрема й експосадовцями оборонного відомства".

Деталі: За даними джерела УП, йдеться про бізнесмена Романа Баликіна, нардепа трьох скликань Ігоря Франчука та його сина Ярослава Франчука.

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Організував схему іноземець - шахрай міжнародного масштабу, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності у Франції, Іспанії, Туреччині та Індонезії, зазначають у поліції.

Для виконання замовлення він підібрав текстильний холдинг у Туреччині та обіцяв його керівникам сприяти в отриманні великого оборонного замовлення завдяки своїм зв’язкам із впливовими українськими чиновниками та політиками.

Турецька сторона повідомила, що ціна виготовлення понад мільйона комплектів військової форми коштуватиме 25 600 000 доларів і видала шахраю довіреність на представлення своїх інтересів.

Посередник уклав з Міністерством оборони України пʼять угод за завищеними цінами на суму понад 35 мільйонів доларів від імені підконтрольної йому компанії, і тільки після цього підписав контракти на суму 25 600 000 доларів із турецьким швейним холдингом. Більш ніж 10 мільйонів доларів різниці мали "лягти" в кишені посередника, радника ексзаступника міністра Міноборони та колишнього нардепа, який лобіював укладання цих контрактів.

Шахрай надіслав турецькій стороні 10 мільйонів доларів як завдаток. Коли турки відшили форму та доставили її в Україну, посередник перестав виходити з ними на звʼязок і не віддав їм ще понад 10 мільйонів доларів за виконану роботу. Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Нацполіції встановили, що у подальшому організатор афери витратив ці кошти на власний розсуд.

За наявною інформацією встановлено, що отримані кошти за злочинними схемами учасники використовували для придбання елітних автівок, нерухомості, зокрема і за кордоном.

 
 

Поліцейські провели 38 санкціонованих обшуків за місцями проживання й роботи причетних до злочинної схеми громадян України, за результатами яких було вилучено документи, автівки, мобільні телефони й компʼютерну техніку, що містять докази скоєних злочинів.

Слідчі Нацполіції запевняють, що зібрали достатньо доказів, аби оголосити раднику ексзаступника міністра оборони, колишньому нардепу та його сину про підозру за шахрайство в особливо великих розмірах, вчиненому групою осіб.

 
оголошення підозри сину екснардепа

Вирішується питання про накладення арешту на майно фігурантів та обрання підозрюваним запобіжних заходів.

шахрайствополіція
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