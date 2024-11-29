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Німецький генерал прогнозує окупацію росіянами Покровська ще в цьому році

Олег Павлюк, Євген КізіловП'ятниця, 29 листопада 2024, 20:21
Німецький генерал прогнозує окупацію росіянами Покровська ще в цьому році
Крістіан Фройдінг. фото: Getty Images

Глава спецштабу з питань України при Міністерстві оборони Німеччини Крістіан Фройдінг вважає, що Україна втратить Покровськ Донецької області ще до початку 2025 року.

Джерело: про це Фройдінг сказав у подкасті Nachgefragt Міністерства оборони Німеччини, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Фройдінг оцінює, що наразі "Росія володіє військовою ініціативою на всіх фронтах, у всіх областях", зокрема й на Донбасі, який вже кілька місяців є центром бойових дій.

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"Росія атакує там з майже немислимим розгортанням людей і матеріальних засобів", – додає німецький генерал, наголошуючи на великих втратах російських сил – до 2000 людей на добу.

Для України, за словами Фройдінга, склалась особливо критична ситуація в районі міста Покровськ на Донеччині, який є важливим транспортним вузлом для українських сил.

"Я вважаю, що Покровськ доведеться залишити наприкінці року або на початку 2025 року",– сказав він.

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Німецький генерал прогнозує ескалацію бойових дій і на території Курської області, яка частково контролюється українськими силами – зокрема за рахунок участі північнокорейських військових.

Нагадаємо, в розвідувальному центрі Сил оборони Естонії ще в жовтні допускали, що українські сили можуть бути змушені залишити Покровськ у Донецькій області до кінця року.

Раніше Крістіан Фройдінг говорив, що в Німеччині бачать ознаки того, що російська армія до 2029 року хоче досягти таких спроможностей, аби могти здійснити нову агресію, у тому числі проти держави НАТО.

НімеччинаУкраїнавійнаокупація
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