Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Групи російських БпЛА атакують Україну

Катерина Тищенко, Ольга Глущенко Неділя, 3 листопада 2024, 06:48
Групи російських БпЛА атакують Україну
"Шахед", ілюстрація Getty Images

У суботу ввечері, лише через 4 години після відбою загрози ворожих ударних безпілотників, російські війська знову почали атаку проти України.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 17:51 Повітряні сили повідомили про ударні БпЛА з Сумщини курсом на Полтавщину.

Реклама:

О 18:04 загрозу застосування ударних БпЛА оголосили на Харківщині.

Станом на 18:10 БпЛА зафіксовано східніше Харкова, курс південний.

Станом на 18:42:
БпЛА в східній частині Чернігівщини, курс західний.
БпЛА в західній частині Полтавщини, курс південно-західний.
БпЛА в районі Сум, курс південно-західний.
БпЛА на Харківщині, курс південний.

РЕКЛАМА:

О 19:57 Повітряні сили попередили про БпЛА в напрямку Чернігова з східного напрямку.

О 19:58 – про БпЛА в напрямку Києва з північно-східного напрямку. У столиці оголошено повітряну тривогу.

Станом на 22:03:
БпЛА з Сумщини курсом на Полтавщину та Чернігівщину.
БпЛА в східній частині Чернігівщини, курсом на захід.
БпЛА в північній частині Київщини, курсом на захід.
БпЛА північніше Києва, курс західний.
БпЛА північніше Житомира, курс західний.

О 22:23 Повітряні сили попередили про БпЛА через Київ у південному напрямку.

Станом на 23:17:
БпЛА в південній частині Житомирщини, курс західний.
БпЛА в північній частині Київщини, курс західний.
БпЛА в східній частині Чернігівщини, курс південно-західний.
БпЛА в західній частині Сумщини, курс західний.
БпЛА західніше Харкова, курс південний.
БпЛА південніше Сум, курс південний.

О 1:06 3 листопада Повітряні сили повідомили про рух ворожих дронів Україною.

Дослівно: "БпЛА в північній частині Київщини, курс західний.
БпЛА в північній частині Хмельниччини, курс західний.
БпЛА в східіній частині Києва, постійно змінюють курс.
БпЛА в південній частині Київщини, курс південний".

2:59: "БпЛА в південній частині Чернігівщини, курс південно-західний.
БпЛА в північній та центральній частинах, курс західний/південно-західний.
БпЛА з Сумщини курсом на Чернігівщину".

3:06: "БпЛА курсом на Київ з північно-східного напрямку".

4:37: "Херсонська, Миколаївська області - загроза ударних БпЛА".

5:14: "БпЛА в південній та північній частинах Миколаївщини, курс північно-західний.
БпЛА південніше Києва, постійно змінюють курс.
БпЛА на Сумщині, курс південно-західний.
БпЛА в східній частині Житомирщини, курс західний".

6:48: "БпЛА східніше Сум, постійно змінює курс.
БпЛА на межі Миколаївщини та Кіровоградщини, курс північно-західний.
БпЛА в північній частині Полтавщини, курс південний.
БпЛА в північній частині Дніпропетровщини, курс східний".

Що передувало: Минулого разу росіяни атакували Україну ударними безпілотниками з вечора п'ятниці майже до 14 години суботи.

Силами ППО вранці 2 листопада внаслідок нічної роботи підтверджено збиття 39 російських БпЛА у Кіровоградській, Київській, Сумській та Полтавській областях.

безпілотникиШахедвійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росіяни розстріляли пораненого беззбройного українського воїна – омбудсмен

Україна виробила перші 100 одиниць ракетного озброєння – Зеленський

У ЄС немає консенсусу щодо навчальної місії на території України – Боррель

Сибіга заявив про налагоджений діалог між Зеленським і Трампом, почнеться підготовка зустрічі

фотоНа хімкомбінаті, який уразили дрони СБУ та ССО, зафіксовано додатковий вибух – джерело

Помер відомий український боксер Узелков

Усі новини...
безпілотники
Будівля інституту КНУ пошкоджена уламками БПЛА
Тривога на Київщині тривала 11 годин, у п’яти районах є пошкодження
КМВА показала наслідки нічної атаки російських дронів на столицю
Останні новини
00:25
Тиждень скульптури: що треба знати про непересічну виставку
00:13
Одесу атакують ударні безпілотники: у місті чутно вибухи, працює ППО
23:57
оновлюєтьсяВорожі БпЛА атакують Україну з різних напрямків
23:54
тестЩо треба знати про незвичайні породи собак: впізнайте тварину по фото
23:52
футзалЕкстраліга: ХІТ розгромив "Енергію", "Сокіл" здолав "Суху Балку"
23:52
Росіяни в суботу поранили 4 мешканців Сумщини
23:24
У Куп'янській громаді більше не працюють банкомати і відділення "Укрпошти"
22:59
Як відмовитися від кофеїну? 5 порад від фахівців
22:57
У Курській області росіяни в суботу атакували 18 разів – Генштаб
22:33
Росіяни влучили КАБом біля багатоповерхівки у Харкові
Усі новини...
Реклама:
Реклама: