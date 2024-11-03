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Лубінець хоче отримати від РФ списки українських військовополонених на терміновий обмін

Ольга Глущенко Неділя, 3 листопада 2024, 04:58
Лубінець хоче отримати від РФ списки українських військовополонених на терміновий обмін
Дмитро Лубінець, фото: Getty Images

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що хоче отримати від уповноваженої з прав людини Росії усі списки українських військовополонених, яких РФ терміново готова повернути.

Джерело: Лубінець у Telegram

Пряма мова Лубінця: "Як Омбудсман України, бажаю отримати від уповноваженої з прав людини в РФ усі списки українських військовополонених, яких РФ терміново готова повернути!"

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Деталі: Омбудсман додав, що нещодавно російська сторона заявила про те, що Україна "не дає згоду", щоб забрати певних своїх військовополонених.

Пряма мова Лубінця: "Саме тому, звертаюся до уповноваженої з прав людини в РФ, щоб ці списки з громадянами України були мені надані!

Адже Україна завжди готова приймати всі списки і всіх наших громадян! Ми завжди готові до проведення обмінів військовополоненими! Ми дотримуємося Женевських конвенцій і міжнародного гуманітарного права!"

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Деталі: Лубінець зазначив, що зазвичай процеси обміну гальмує Росія і використовує це як метод впливу на українське суспільство.

Нагадаємо: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провів 58-й обмін військовополоненими – у жовтні додому повернулися ще 95 захисників України.

полоненіРосіявійнаобмін
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