Обмін полоненими: додому повернули ще 95 захисників
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провів 58-й обмін військовополоненими – додому повернулися ще 95 захисників України.
Джерело: Координаційний штаб та президент Володимир Зеленський у Telegram
Пряма мова Зеленського: "95 наших людей знову вдома. Воїни, які захищали Маріуполь і "Азовсталь", Донеччину, Луганщину, Харківщину, Київщину, Чернігівщину, Херсонщину.
Кожного разу, коли Україна рятує своїх людей із російського полону, ми наближаємо день, коли свобода буде повернута всім, хто перебуває в російській неволі".
Деталі: У Координаційному штабі повідомили, що особливістю цього обміну стало те, що додому повернули чимало українців, які були засуджені російськими судами і отримали тривалі терміни ув’язнення (28 осіб) і навіть довічне (20 захисників).
Серед звільнених з полону нацгвардійці, військові моряки, воїни ЗСУ, прикордонники та представники інших підрозділів Сил безпеки та оборони.
Це люди, які захищали Маріуполь, Донеччину, Луганщину, Київщину, Харківщину, Чернігівщину, Херсонщину. Зокрема, серед звільнених 69 солдатів та сержантів та 26 офіцерів.
У координаційному штабі додали, що чимало звільнених мають серйозні захворювання та наслідки важких поранень, а також велику втрату ваги через катування та недостатнє харчування.
Зазначається, що це вже 58-й обмін, організований Координаційним штабом. Загалом з ворожої неволі у результаті цих обмінів визволили вже 3 767 людей.
За допомогу в організації останнього обміну Кондиційний штаб подякував Об’єднаним Арабським Еміратам.
Для довідки: Усі родичі та близькі військовополонених або незаконно позбавлених волі цивільних можуть зареєструватися в Особистому кабінеті Координаційного штабу для передачі та отримання всієї необхідної інформації.