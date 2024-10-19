Обмін полоненими: додому повернули ще 95 захисників

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провів 58-й обмін військовополоненими – додому повернулися ще 95 захисників України.

Джерело: Координаційний штаб та президент Володимир Зеленський у Telegram

Пряма мова Зеленського: "95 наших людей знову вдома. Воїни, які захищали Маріуполь і "Азовсталь", Донеччину, Луганщину, Харківщину, Київщину, Чернігівщину, Херсонщину.



Кожного разу, коли Україна рятує своїх людей із російського полону, ми наближаємо день, коли свобода буде повернута всім, хто перебуває в російській неволі".

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Деталі: У Координаційному штабі повідомили, що особливістю цього обміну стало те, що додому повернули чимало українців, які були засуджені російськими судами і отримали тривалі терміни ув’язнення (28 осіб) і навіть довічне (20 захисників).

Серед звільнених з полону нацгвардійці, військові моряки, воїни ЗСУ, прикордонники та представники інших підрозділів Сил безпеки та оборони.

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Фото з Telegram Координаційного Штабу

Це люди, які захищали Маріуполь, Донеччину, Луганщину, Київщину, Харківщину, Чернігівщину, Херсонщину. Зокрема, серед звільнених 69 солдатів та сержантів та 26 офіцерів.

Фото з Telegram Координаційного Штабу

У координаційному штабі додали, що чимало звільнених мають серйозні захворювання та наслідки важких поранень, а також велику втрату ваги через катування та недостатнє харчування.



Зазначається, що це вже 58-й обмін, організований Координаційним штабом. Загалом з ворожої неволі у результаті цих обмінів визволили вже 3 767 людей.

Фото з Telegram Координаційного Штабу

За допомогу в організації останнього обміну Кондиційний штаб подякував Об’єднаним Арабським Еміратам.

Фото з Telegram Координаційного Штабу

Для довідки: Усі родичі та близькі військовополонених або незаконно позбавлених волі цивільних можуть зареєструватися в Особистому кабінеті Координаційного штабу для передачі та отримання всієї необхідної інформації.