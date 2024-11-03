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У Шевченківському районі Києва зафіксували падіння уламків БпЛА

Ольга Глущенко Неділя, 3 листопада 2024, 06:24
У Шевченківському районі Києва зафіксували падіння уламків БпЛА
ілюстрація Getty Images

У неділю вранці в Києві знову зафіксували падіння уламків ворожого дрона, інформація про пожежа в Шевченківському районі не підтвердилася.

Джерело: КМВА, мер Києва Віталій Кличко

Деталі: У повідомленні зазначається, що внаслідок атаки ударних БпЛА збройних сил РФ по Києву зафіксоване падіння уламків в Шевченківському районі міста.

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За попередніми даними, є інформація про пожежу.

Пряма мова начальника КМВА Сергія Попка: "Дані щодо масштабу загоряння, руйнування чи потерпілих уточнюється".

Оновлено: Пізніше Кличко повідомив, що на місці виклику в Шевченківському районі столиці інфомація про пожежу не підтвердилася.

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Пряма мова Кличка: "У Шевченківському районі, куди був виклик екстрених служб, пожежі наразі не виявили, потерпілих - теж немає". 

Що передувало: У ніч проти 3 листопада в Києві через падіння уламків збитих ворожих безпілотників виникли пожежі.

КиївбезпілотникиППОпожежа
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