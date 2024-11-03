Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Києві виникли пожежі через падіння уламків ворожих дронів

Ольга Глущенко Неділя, 3 листопада 2024, 01:50
У Києві виникли пожежі через падіння уламків ворожих дронів
скриншот відео Київ Info

У ніч проти 3 листопада в Києві через падіння уламків збитих ворожих безпілотників виникли пожежі.

Джерело: КМВА

Пряма мова начальника КМВА Сергія Попка: "Внаслідок атаки ударних БпЛА збройних сил РФ по Києву зафіксовано падіння уламків в Голосіївському районі міста, на відкритій місцевості".

Реклама:

Деталі: Попко зазначив, що виникли пожежі, які були ліквідовані. За його словами, інформація щодо потерпілих чи руйнувань не надходила.

Також він додав, що повітряна тривога триває, у столиці працює ППО.

Оновлено: Пізніше Попко повідомив про падіння уламків і пожежі у Деснянському районі столиці.

РЕКЛАМА:

Пряма мова Попка: "І в Деснянському районі міста, уламки впали на відкритій місцевості. Так само з пожежею

Інформація щодо постраждалих чи руйнувань не надходила".

Деталі: О 2:16 ночі 3 листопада в Києві оголосили відбій повітряної тривоги.

Що передувало: У КМВА повідомили, що росіяни при атаках на Київ за допомогою ударних безпілотників застосовують тактику руху на надмалих висотах і намагаються розвідати місцезнаходження ППО.

Нагадаємо: Унаслідок атаки дронів збройних сил РФ по Києву в суботу зафіксовано падіння уламків у шести районах столиці.

КиївбезпілотникиППОвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росіяни розстріляли пораненого беззбройного українського воїна – омбудсмен

Україна виробила перші 100 одиниць ракетного озброєння – Зеленський

У ЄС немає консенсусу щодо навчальної місії на території України – Боррель

Сибіга заявив про налагоджений діалог між Зеленським і Трампом, почнеться підготовка зустрічі

фотоНа хімкомбінаті, який уразили дрони СБУ та ССО, зафіксовано додатковий вибух – джерело

Помер відомий український боксер Узелков

Усі новини...
Київ
КМВА показала наслідки нічної атаки російських дронів на столицю
У Шевченківському районі Києва зафіксували падіння уламків БпЛА
У КМВА розповіли про тактику ворожих БпЛА: надмалі висоти і атаки хвилями
Останні новини
00:25
Тиждень скульптури: що треба знати про непересічну виставку
00:13
Одесу атакують ударні безпілотники: у місті чутно вибухи, працює ППО
23:57
оновлюєтьсяВорожі БпЛА атакують Україну з різних напрямків
23:54
тестЩо треба знати про незвичайні породи собак: впізнайте тварину по фото
23:52
футзалЕкстраліга: ХІТ розгромив "Енергію", "Сокіл" здолав "Суху Балку"
23:52
Росіяни в суботу поранили 4 мешканців Сумщини
23:24
У Куп'янській громаді більше не працюють банкомати і відділення "Укрпошти"
22:59
Як відмовитися від кофеїну? 5 порад від фахівців
22:57
У Курській області росіяни в суботу атакували 18 разів – Генштаб
22:33
Росіяни влучили КАБом біля багатоповерхівки у Харкові
Усі новини...
Реклама:
Реклама: