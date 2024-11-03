У Києві виникли пожежі через падіння уламків ворожих дронів

У ніч проти 3 листопада в Києві через падіння уламків збитих ворожих безпілотників виникли пожежі.

Джерело: КМВА

Пряма мова начальника КМВА Сергія Попка: "Внаслідок атаки ударних БпЛА збройних сил РФ по Києву зафіксовано падіння уламків в Голосіївському районі міста, на відкритій місцевості".

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Деталі: Попко зазначив, що виникли пожежі, які були ліквідовані. За його словами, інформація щодо потерпілих чи руйнувань не надходила.

Також він додав, що повітряна тривога триває, у столиці працює ППО.

Оновлено: Пізніше Попко повідомив про падіння уламків і пожежі у Деснянському районі столиці.

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Пряма мова Попка: "І в Деснянському районі міста, уламки впали на відкритій місцевості. Так само з пожежею

Інформація щодо постраждалих чи руйнувань не надходила".

Деталі: О 2:16 ночі 3 листопада в Києві оголосили відбій повітряної тривоги.

Що передувало: У КМВА повідомили, що росіяни при атаках на Київ за допомогою ударних безпілотників застосовують тактику руху на надмалих висотах і намагаються розвідати місцезнаходження ППО.

Нагадаємо: Унаслідок атаки дронів збройних сил РФ по Києву в суботу зафіксовано падіння уламків у шести районах столиці.