У Києві виникли пожежі через падіння уламків ворожих дронів
У ніч проти 3 листопада в Києві через падіння уламків збитих ворожих безпілотників виникли пожежі.
Джерело: КМВА
Пряма мова начальника КМВА Сергія Попка: "Внаслідок атаки ударних БпЛА збройних сил РФ по Києву зафіксовано падіння уламків в Голосіївському районі міста, на відкритій місцевості".
Деталі: Попко зазначив, що виникли пожежі, які були ліквідовані. За його словами, інформація щодо потерпілих чи руйнувань не надходила.
Також він додав, що повітряна тривога триває, у столиці працює ППО.
Оновлено: Пізніше Попко повідомив про падіння уламків і пожежі у Деснянському районі столиці.
Пряма мова Попка: "
Що передувало: У КМВА повідомили, що росіяни при атаках на Київ за допомогою ударних безпілотників застосовують тактику руху на надмалих висотах і намагаються розвідати місцезнаходження ППО.
Нагадаємо: Унаслідок атаки дронів збройних сил РФ по Києву в суботу зафіксовано падіння уламків у шести районах столиці.