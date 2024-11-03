КМВА показала наслідки нічної атаки російських дронів на столицю

наслідки падіння уламків БпЛА у Києві вночі та вранці 3 листопада, фото: КМВА

У Київській МВА повідомили про наслідки падіння уламків ворожих дронів вночі та вранці 3 листопада, опублікували фото цих наслідків.

Джерело: КМВА

Деталі: Зокрема, йдеться в повідомленні, уламками пошкоджені дорожнє покриття, опора освітлення та електродроти.

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Крім того, вибуховою хвилею пошкодженно скління вікон гуртожитку на 1-му та 2-му поверхах та скління вікон в офісній будівлі з 1-го по 9-й поверхи.

Пожежі та постраждалих немає, – додають у повідомленні.

Також КМВА опублікувала фото пошкоджень внаслідок атаки російських дронів.

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Оновлено: Пізніше у КМВА додали, що дрони були запущені переважно з північного-східного напрямку.

На Київ БпЛА заходили різними курсами і знову на дуже малих висотах.

Протягом ночі повітряну тривогу в місті оголошувалли двічі, сумарно вона тривала пʼять з половиною годин.

Пряма мова начальника КМВА Сергія Попка: "Сили оборони знешкодили усі безпілотники, які загрожували столиці.

Внаслідок відбиття атаки було зафіксовано падіння уламків в Шевченківському та Голосіївському районах міста.

Зокрема, в Шевченківському районі пошкоджено дорожнє покриття, опору освітлення та електромережі.

В щонайменше пʼяти будівлях вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон, вхідні групи.

Пожежі та постраждалих немає".

фото: КМВА

фото: КМВА

фото: КМВА

Що передувало: У ніч проти 3 листопада в Києві через падіння уламків збитих ворожих безпілотників виникли пожежі.

Вранці падіння уламків російського дрона зафіксували у Шевченківському районі.