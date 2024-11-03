КМВА показала наслідки нічної атаки російських дронів на столицю
У Київській МВА повідомили про наслідки падіння уламків ворожих дронів вночі та вранці 3 листопада, опублікували фото цих наслідків.
Джерело: КМВА
Деталі: Зокрема, йдеться в повідомленні, уламками пошкоджені дорожнє покриття, опора освітлення та електродроти.
Крім того, вибуховою хвилею пошкодженно скління вікон гуртожитку на 1-му та 2-му поверхах та скління вікон в офісній будівлі з 1-го по 9-й поверхи.
Пожежі та постраждалих немає, – додають у повідомленні.
Також КМВА опублікувала фото пошкоджень внаслідок атаки російських дронів.
Оновлено: Пізніше у КМВА додали, що дрони були запущені переважно з північного-східного напрямку.
На Київ БпЛА заходили різними курсами і знову на дуже малих висотах.
Протягом ночі повітряну тривогу в місті оголошувалли двічі, сумарно вона тривала пʼять з половиною годин.
Пряма мова начальника КМВА Сергія Попка: "Сили оборони знешкодили усі безпілотники, які загрожували столиці.
Внаслідок відбиття атаки було зафіксовано падіння уламків в Шевченківському та Голосіївському районах міста.
Зокрема, в Шевченківському районі пошкоджено дорожнє покриття, опору освітлення та електромережі.
В щонайменше пʼяти будівлях вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон, вхідні групи.
Пожежі та постраждалих немає".
Що передувало: У ніч проти 3 листопада в Києві через падіння уламків збитих ворожих безпілотників виникли пожежі.
Вранці падіння уламків російського дрона зафіксували у Шевченківському районі.