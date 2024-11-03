Туреччина очікує "нової ситуації" на війні в Україні наступного року

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан вважає можливою "нову ситуацію" на фронті в Україні наступного року через виснаження обох сторін у війні.

Джерело: Hürriyet, "Європейська правда"

Деталі: Заявивши, що пошуки дотику між Росією та Україною тривають, Фідан зазначив, що жодна сторона не хоче виглядати переможеною у цьому процесі.

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Він зауважив, що російсько-українська війна повинна бути врегульована справедливим рішенням, яке має бути знайдене в рамках територіальної цілісності України.

Водночас Фідан висловив переконання, що втома з обох сторін може призвести до появи "нової ситуації" у 2025 році. "Ми побачимо ситуацію", – сказав міністр.

Фідан додав, що у Туреччини "особливі відносини з обома сторонами", тому вона "без вагань" вислухає їх обох.

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Туреччина від самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну засудила воєнні дії РФ та надала Києву військову й гуманітарну допомогу.

Водночас Анкара не припинила економічної співпраці з Москвою і не приєдналась до міжнародних санкцій проти неї, хоча й під тиском США поступово закриває лазівки для обходу обмежень у себе.

У вересні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав відносини своєї держави з Росією багатовимірними й зазначив, що вони будуть розширюватись і надалі.

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