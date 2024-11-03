CNN: Путін навряд чи сяде за стіл переговорів, хто б не переміг у США

За даними CNN, російський правитель Володимир Путін навряд чи сяде за стіл переговорів щодо завершення війни в Україні, незалежно від того, хто переможе на виборах у США.

Джерело: CNN

Деталі: З посиланням на аналітиків видання пише, що американська політика перебуває на роздоріжжі, але це не обов'язково призведе до перелому в мирних переговорах, оскільки ніщо не вказує на те, що Росія готова сісти за стіл переговорів, незалежно від того, хто опиниться в Білому домі.

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Експерт з питань російської зовнішньої політики та почесний член Ради з міжнародних відносин Томас Грем у коментарі CNN зазначив, що за будь-якого потенційного президента США Путін намагатиметься використати те, що він вважає політичною дисфункцією в Сполучених Штатах, а також "тріщини в західній єдності".

Ці тріщини можуть з'явитися, серед іншого, через скорочення адміністрацією Трампа американської допомоги і зменшення ролі США в НАТО або розкол у Конгресі США. Фінансовий тиск на європейських союзників також відіграє певну роль, як і розколи в НАТО з проросійськими лідерами в таких країнах-членах як Угорщина і Словаччина.

"За відсутності єдності Заходу, за відсутності чіткої демонстрації того, що Захід і Україна мають спільне бачення того, чого вони намагаються досягти... у Путіна немає причин переглядати те, що він робить в Україні на даний момент", – додав Грем.

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Як пише CNN із посиланням на експертів, масштаби війни також занадто великі для простих переговорів між Москвою і Києвом, це набагато ширший конфлікт між Росією і Заходом.

Асоційований науковий співробітник Програми Росії та Євразії в лондонському аналітичному центрі Chatham House Джон Лаф зазначає, що для Путіна "Україна – це лише засіб для досягнення мети, а мета полягає в подальшому обмеженні впливу США в міжнародних справах".

"Коли радники [Трампа] пояснять йому, що тут насправді відбувається, і той факт, що Китай відіграв ключову роль у підтримці здатності Росії продовжувати вести цю війну... він може раптово відчути, що не дуже добре ставиться до Путіна", – сказав Лаф, додавши, що Пекін сприйматиме будь-які поступки "як ще одне свідчення слабкості США".

CNN відзначає, що Україна вже виснажена, і Путін, схоже, готовий прийняти велику кількість жертв. Якщо потенційна адміністрація Трампа скоротить американську допомогу, Україна опиниться у все більш несприятливому становищі.

Але навіть якщо політика США продовжуватиметься за нинішньою траєкторією, західні союзники Києва, схоже, не готові надати необхідний рівень ресурсів для досягнення значних перемог на полі бою, йдеться в матеріалі.

Що передувало: За даними американського видання The Washington Post, Росія непублічно вболіває за перемогу Дональда Трампа на виборах у США, однак його плани щодо завершення війни в Україні можуть бути неприйнятними для РФ.