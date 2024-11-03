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У Кореї розповіли, чим Росія відплатить КНДР за вступ у війну проти України

Катерина ТищенкоНеділя, 3 листопада 2024, 19:55
У Кореї розповіли, чим Росія відплатить КНДР за вступ у війну проти України
Володимир Путін і Кім Чен Ин у червні 2024 року, фото CTAK

За даними південнокорейської розвідки, угода між КНДР і Росією передбачає постачання до КНДР 600-700 тисяч тонн рису на рік, зарплату задіяним проти України північнокорейським військовим у 2 тисячі доларів США, космічні технології, а також домовленості про залучення РФ до участі в бойових діях на Корейському півострові в разі війни.

Джерело: The Korea Herald із посиланням на депутата Ві Сон Лака

Деталі: Інститут стратегії національної безпеки, аналітичний центр, пов'язаний з Національною розвідувальною службою, заявив у п'ятницю, що рішення Північної Кореї відправити війська до Росії за кілька тижнів до президентських виборів у США, схоже, ґрунтується на розрахунку на те, що перемога Дональда Трампа призведе до швидкого завершення війни в Україні.

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Корейський депутат Ві Сон Лак, який був послом Сеула в Росії, у коментарі The Korea Herald висловив думку, що вступ у війну проти України є "зовсім непоганою угодою" для Північної Кореї.

Ві був поінформований щодо угоди між Росією та КНДР Національною розвідувальною службою Південної Кореї як член комітету з питань розвідки Національної асамблеї (законодавчого органу Республіки Корея).

За його словами, фінансова та продовольча кризи в КНДР значною мірою вирішуються завдяки російській компенсації за її внесок у військові зусилля проти України.

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Минулого тижня Національна розвідувальна служба повідомила Асамблеї, що кожен північнокорейський солдат, відправлений воювати на боці Росії, отримуватиме щомісячну зарплату в розмірі близько 2 тисяч доларів США. Вважається, що щонайменше 10 000 північнокорейських солдатів прямують в Україну, що означає річний дохід у розмірі понад 200 мільйонів доларів, сказав депутат.

За даними корейської розвідки, окрім військ, в Росії наразі перебуває близько 4 тисяч північнокорейських робітників. Вважається, що їхня середня заробітна плата становить близько 800 доларів на місяць.

За словами Ві, згідно з заявою КНДР, щороку в середньому Північна Корея виробляє близько 4 мільйонів тонн зерна, такого як рис, ячмінь і пшениця. Але більшу частину "рисового виробництва" країни насправді становить картопля, а рис – менше третини від загального обсягу, пояснив він.

"4 мільйони тонн зерна, які, за словами Північної Кореї, вона виробляє на рік, насправді не вистачає близько 1 мільйона тонн для того, щоб прогодувати країну. Якщо Росія пропонує 600-700 тисяч тонн рису, цього достатньо, щоб покрити більше половини того, що потрібно Північній Кореї для задоволення річного попиту", – сказав він.

Депутат нагадав, що в минулому Росія відправляла до Північної Кореї від 50 до 100 тисяч тонн рису за один раз. Тепер, коли Росія купує артилерійські снаряди у Північної Кореї, значна частина дефіциту продовольства "ймовірно, була полегшена завдяки торгівлі зброєю", сказав він.

Корейська розвідка повідомила Асамблеї, що Росія, імовірно, також допомагає Північній Кореї з передовими космічними технологіями, оскільки Пхеньян прагне запустити ще один військовий розвідувальний супутник.

Але найсолодша частина угоди, яку отримає Північна Корея, – це, можливо, залучення Росії до участі в бойових діях на Корейському півострові в разі виникнення непередбачуваних обставин, пише видання.

"Північна Корея офіційно заявляє, що воювала на боці Росії. Якщо на Корейському півострові коли-небудь розпочнеться війна, Північна Корея може розраховувати на те, що Росія прийде на допомогу", – сказав Ві.

Колишній президент корейського Інституту стратегії національної безпеки Нам Сун Вук сказав у коментарі The Korea Herald, що аналітичний центр корейської розвідки "применшує" значення вступу Північної Кореї у війну в Україні у своїх нещодавніх звітах.

Нам вважає, що Північна Корея "залишатиметься корисною для Росії в якості розмінної монети" в переговорах з наступною адміністрацією США.

"Москва використовуватиме свої тісні зв'язки з Пхеньяном, щоб отримати важелі впливу на Вашингтон, як це робив Пекін у минулому", –  сказав він.

Передісторія:

  • Раніше у Пентагоні підтвердили, що північнокорейські військові, які прибули до Росії для підготовки, почали висуватись у бік Курської області, причому частина з них уже там присутня. За останньою оцінкою США, Північна Корея відправила близько 10 тисяч військових до Росії для навчань та участі в бойових діях проти України.
  • Джерела CNN вважають, що частина північнокорейських військових уже може бути в Україні.
  • За даними української розвідки, в останній тиждень жовтня Росія перекинула до районів поблизу з Україною понад 7 тисяч солдатів армії КНДР.

КНДРРосіяПівденна Кореявійна
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