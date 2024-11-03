Росіяни влучили в супермаркет у Харкові: 11 постраждалих
Російські війська вдруге за вечір завдали удару КАБами по Харкову, відомо про 11 постраждалих.
Джерело: мер Харкова Ігор Терехов у Telegram, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
Деталі: О 22:28 Терехов повідомив, що в Харкові знову лунають звуки вибухів.
Згодом він заявив, що один з ударів прийшовся у район щільної житлової забудови.
Потім мер повідомив про трьох поранених внаслідок останнього обстрілу міста. Один з прильотів прийшовся у Шевченківському районі.
Пряма мова Терехова: "За наявною інформацією – влучання у супермаркет у Шевченківському районі, що розташований біля багатоповерхових будинків. За попередньою інформацією, пошкоджені лінії електропередач та наземного електротранспорту. У прилеглих будинках є вибиті шибки".
Оновлено: О 22:52 голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих зросла до чотирьох.
О 23:55 Терехов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 11.
Що передувало: Раніше російські війська у неділю ввечері завдали ударів керованими авіабомбами по Харкову та передмістю, тоді обійшлося без постраждалих.