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Росіяни влучили в супермаркет у Харкові: 11 постраждалих

Катерина ТищенкоНеділя, 3 листопада 2024, 23:58
Росіяни влучили в супермаркет у Харкові: 11 постраждалих
наслідки удару по Харкову 3 листопада, фото з соцмереж

Російські війська вдруге за вечір завдали удару КАБами по Харкову, відомо про 11 постраждалих.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов у Telegram, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Деталі: О 22:28 Терехов повідомив, що в Харкові знову лунають звуки вибухів.

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Згодом він заявив, що один з ударів прийшовся у район щільної житлової забудови.

Потім мер повідомив про трьох поранених внаслідок останнього обстрілу міста. Один з прильотів прийшовся у Шевченківському районі.

Пряма мова Терехова: "За наявною інформацією – влучання у супермаркет у Шевченківському районі, що розташований біля багатоповерхових будинків. За попередньою інформацією, пошкоджені лінії електропередач та наземного електротранспорту. У прилеглих будинках є вибиті шибки".

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Оновлено: О 22:52 голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих зросла до чотирьох.

О 23:55 Терехов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 11.

Що передувало: Раніше російські війська у неділю ввечері завдали ударів керованими авіабомбами по Харкову та передмістю, тоді обійшлося без постраждалих. 

Харків
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