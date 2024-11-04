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Росіяни влучили в супермаркет у Харкові: 14 постраждалих

Катерина Тищенко, Ольга Глущенко Понеділок, 4 листопада 2024, 00:48
Росіяни влучили в супермаркет у Харкові: 14 постраждалих
наслідки удару по Харкову 3 листопада, фото: ДСНС

Російські війська вдруге за вечір завдали удару КАБами по Харкову, відомо про 14 постраждалих.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов у Telegram, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, Офіс генерального прокурора

Деталі: О 22:28 Терехов повідомив, що в Харкові знову лунають звуки вибухів.

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Згодом він заявив, що один з ударів прийшовся у район щільної житлової забудови.

Потім мер повідомив про трьох поранених внаслідок останнього обстрілу міста. Один з прильотів прийшовся у Шевченківському районі.

Пряма мова Терехова: "За наявною інформацією – влучання у супермаркет у Шевченківському районі, що розташований біля багатоповерхових будинків. За попередньою інформацією, пошкоджені лінії електропередач та наземного електротранспорту. У прилеглих будинках є вибиті шибки".

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Оновлено: О 22:52 голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих зросла до чотирьох.

О 23:55 Терехов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 11.

О 00:48 4 листопада ДСНС повідомила про 13 постраждалих внаслідок російського удару неподалік житлової забудови Шевченківського району міста Харкова. 

 
наслідки удару по Харкову 3 листопада
фото: ДСНС
 
наслідки удару по Харкову 3 листопада
фото: ДСНС

Згодом у поліції Харківщини повідомили про 14 постраждалих внаслідок авіаудару, серед яких четверо поліцейських.

За даними прокуратури, окуранти пошкодили супермаркет, багатоповерхівки, станцію метро, аптеки, магазини та інші обʼєкти цивільної інфраструктури. 

Вилучені правоохоронцями уламки свідчать, що для ударів ворог застосував ФАБ-250 з УМПК.

Що передувало: Раніше російські війська у неділю ввечері завдали ударів керованими авіабомбами по Харкову та передмістю, тоді обійшлося без постраждалих. 

ХарківобстрілвійнаРосія
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