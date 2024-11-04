Мер Харкова повідомив про ще один приліт по місту

Міський голова Харкова Ігор Терехов після опівночі 4 листопада повідомив про приліт у Холодногірському районі міста, дві жінки зазнали гострої реакції на стрес.

Джерело: Терехов у Telegram, Офіс генерального прокурора

Деталі: За словами Терехова, ще один приліт стався поряд з одним із ринків у Холодногірському районі міста.

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Пряма мова Терехова: "За попередньою інформацією там без постраждалих, вибиті шибки. На місці працюють усі відповідні служби".

Оновлено: Згодом в прокуратурі уточнили, що у Холодногірському районі Харкова авіаційний боєприпас впав у річку біля ринку. Пошкоджено близько 50 торгівельних павільйонів. Дві жінки зазнали гострої реакції на стрес.

Що передувало: Раніше повідомлялося, що російські війська вдруге за вечір завдали удару КАБами по Харкову, відомо про 11 постраждалих.