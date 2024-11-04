У Києві та області ППО працювала по російських дронах
Понеділок, 4 листопада 2024, 00:34
У ніч проти 4 листопада в Києві та області працювали сили ППО по ворожих безпілотниках.
Джерело: Київська ОВА, КМВА
Дослівно КОВА: "У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях".
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Оновлено: О 2:09 у КМВА повідомили про роботу ППО у столиці.
О 2:31 оголосили відбій тривоги у столиці, а о 3:15 - в області.
Що передувало: У неділю ввечері було зафіксовано рух ворожих ударних безпілотників із північного та пізніше південного напрямків.