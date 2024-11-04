У двох районах Києва сталися загорання через уламків ворожих БпЛА

Внаслідок атаки безпілотників російської армії в Оболонському і Деснянському районах столиці зафіксували падіння уламків дронів, внаслідок чого виникли загорання.

Джерело: КМВА, мер Києва Віталій Кличко

Деталі: У КМВА зазначили, що інформація щодо руйнувань чи постраждалих уточнюється.

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За даними Кличка, уламки впали на відкритий простір.

Пряма мова Кличка: "В Оболонському та в Деснянському районах упали уламки дронів. Попередньо – на відкритий простір. Екстрені служби прямують на місце".

"У Деснянському районі, де впали уламки дрона, займання на території парку "Муромець".

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В Оболонському районі, попередньо, займання на набережній. Горять зелені насадження".

Нагадаємо: У ніч проти 4 листопада в Києві та області працювали сили ППО по ворожих безпілотниках.