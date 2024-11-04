ISW вказав, що може загальмувати російські операції з використанням безпілотників

На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), намагання російського Міноборони централізувати контроль над неофіційними російськими підрозділами безпілотників може тимчасово загальмувати операції РФ з використанням дронів.

Джерело: ISW

Дослівно ISW: "Намагання Міністерства оборони Росії централізувати контроль над неофіційними російськими підрозділами безпілотників може знизити ефективність російського безпілотного потенціалу".

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Деталі: Російське видання "Важние истории" зібрало кілька повідомлень від російських так званих військових блогерів, які скаржаться на те, що російське військове командування систематично розформовує неофіційні російські підрозділи безпілотників і віддає досвідчених операторів БпЛА в піхотні атаки, що призводить до великих втрат серед операторів дронів.

Деякі блогери пояснили, що російське військове командування віддає перевагу "м'ясним" штурмам з використанням піхоти і не має достатньої кількості особового складу для продовження цих штурмів, і зазначили, що деякі роти налічують 90 осіб, з яких лише 20 є регулярним штурмовим персоналом, а решта – неофіційні оператори безпілотників, фахівці зі зв'язку та військовослужбовці, які допомагають в евакуації загиблих і поранених.

Деякі російські блогери, однак, пов'язують цю тенденцію з нещодавніми зусиллями Міністерства оборони Росії щодо формування "об'єднаних технічних батальйонів безпілотників" і Центру перспективних безпілотних технологій "Рубікон".

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Російські блогери також критикували зусилля МО РФ зі створення окремих спеціалізованих "технічних батальйонів безпілотників", посилаючись на відсутність єдиної російської системи зв'язку, яка б дозволила спеціальним підрозділам безпілотників тісно координувати свої дії зі штурмовими підрозділами.

Вони, крім того, скаржилися на те, що МО РФ знадобиться багато часу для налагодження зв'язку між новими централізованими підрозділами безпілотників і штурмовими підрозділами, що призведе до того, що російські штурмові підрозділи тимчасово втратять прикриття з боку безпілотників.

Дослівно ISW: "Скорочення російських фахівців з безпілотників може також принаймні тимчасово загальмувати російські операції з використанням безпілотників, якщо Міністерство оборони Росії продовжить свої зусилля з централізації".

Ключові висновки ISW за 3 листопада: