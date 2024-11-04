ISW вказав, що може загальмувати російські операції з використанням безпілотників
На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), намагання російського Міноборони централізувати контроль над неофіційними російськими підрозділами безпілотників може тимчасово загальмувати операції РФ з використанням дронів.
Джерело: ISW
Дослівно ISW: "Намагання Міністерства оборони Росії централізувати контроль над неофіційними російськими підрозділами безпілотників може знизити ефективність російського безпілотного потенціалу".
Деталі: Російське видання "Важние истории" зібрало кілька повідомлень від російських так званих військових блогерів, які скаржаться на те, що російське військове командування систематично розформовує неофіційні російські підрозділи безпілотників і віддає досвідчених операторів БпЛА в піхотні атаки, що призводить до великих втрат серед операторів дронів.
Деякі блогери пояснили, що російське військове командування віддає перевагу "м'ясним" штурмам з використанням піхоти і не має достатньої кількості особового складу для продовження цих штурмів, і зазначили, що деякі роти налічують 90 осіб, з яких лише 20 є регулярним штурмовим персоналом, а решта – неофіційні оператори безпілотників, фахівці зі зв'язку та військовослужбовці, які допомагають в евакуації загиблих і поранених.
Деякі російські блогери, однак, пов'язують цю тенденцію з нещодавніми зусиллями Міністерства оборони Росії щодо формування "об'єднаних технічних батальйонів безпілотників" і Центру перспективних безпілотних технологій "Рубікон".
Російські блогери також критикували зусилля МО РФ зі створення окремих спеціалізованих "технічних батальйонів безпілотників", посилаючись на відсутність єдиної російської системи зв'язку, яка б дозволила спеціальним підрозділам безпілотників тісно координувати свої дії зі штурмовими підрозділами.
Вони, крім того, скаржилися на те, що МО РФ знадобиться багато часу для налагодження зв'язку між новими централізованими підрозділами безпілотників і штурмовими підрозділами, що призведе до того, що російські штурмові підрозділи тимчасово втратять прикриття з боку безпілотників.
Дослівно ISW: "Скорочення російських фахівців з безпілотників може також принаймні тимчасово загальмувати російські операції з використанням безпілотників, якщо Міністерство оборони Росії продовжить свої зусилля з централізації".
Ключові висновки ISW за 3 листопада:
- Чинна президентка Молдови Мая Санду здобула перемогу у другому турі президентських виборів, що відбувся 3 листопада 2024 року.
- Влада Молдови повідомила про масштабне російське втручання та саботаж під час другого туру президентських виборів, що відбувся 3 листопада 2024 року, ймовірно, з метою надання переваги прокремлівському кандидату Стояногло.
- Зусилля Міністерства оборони Росії щодо централізації контролю над неофіційними російськими підрозділами з експлуатації безпілотників можуть знизити ефективність російського потенціалу БпЛА.
- Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець спростував російську інформаційну операцію щодо обміну військовополоненими, спрямовану на дестабілізацію українського суспільства та підрив довіри українців до своєї влади.
- Російські війська просунулися поблизу Сіверська, Покровська, Курахового та Вугледара в Донецькій області.
- Український чиновник повідомив, що російські підрозділи морської піхоти не можна вважати "елітними" через відсутність спеціалізованої підготовки для новобранців і через те, що українські сили знищили основне ядро російської професійної армії з початку повномасштабного російського вторгнення.