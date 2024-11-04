КМВА: Сили оборони збили всі російські дрони, які вночі атакували Київ
Понеділок, 4 листопада 2024, 05:08
Сили оборони вночі 4 листопада знешкодили всі російські безпілотники, які атакували Київ.
Джерело: КМВА
Деталі: В адміністрації зазначають, що ворог використав вже звичну тактику.
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Пряма мова начальника КМВА Сергія Попка: "Але знов не досяг мети – наші Сили оборони доклали максимум зусиль, аби всі БпЛА противника були знешкоджені".
Деталі: Проте, додають у повідомленні, внаслідок цієї атаки дронів на столицю сталися падіння уламків.
В Оболонському та Деснянському районах вони впали на відкритій території.
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Були зафіксовані локальні пожежі – горіла трава та підстилка.
Обійшлося без постраждалих та руйнувань.