Зеленський привітав Санду з перемогою на виборах

Президенти України Володимир Зеленський та Молдови Мая Санду під час зустрічі у Києві. Фото ілюстративне з сайту ОП

Президент України Володимир Зеленський привітав Маю Санду з перемогою у другому турі виборів президента у Молдові.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост Зеленського у соцмережі Х (Twitter)

Пряма мова українського президента: "Вітання Маї Санду з перемогою на президентських виборах у Молдові. Україна підтримує європейський вибір молдовського народу і готова працювати разом задля зміцнення нашого партнерства".

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Congratulations to @sandumaiamd on winning the presidential election in Moldova. Ukraine supports the European choice of the Moldovan people and stands ready to work together to strengthen our partnership.



Moldovans have made a clear choice—they chose a path toward economic… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 4, 2024

Деталі: Він підкреслив, що молдовани зробили однозначний вибір – обрали шлях "до економічного зростання та соціальної стабільності".

"Лише справжня безпека та мирна, об'єднана Європа можуть гарантувати кожній людині та кожній родині впевненість у завтрашньому дні", – підсумував Зеленський.

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