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Зеленський привітав Санду з перемогою на виборах

Ірина Балачук, Христина БондарєваПонеділок, 4 листопада 2024, 08:50
Зеленський привітав Санду з перемогою на виборах
Президенти України Володимир Зеленський та Молдови Мая Санду під час зустрічі у Києві. Фото ілюстративне з сайту ОП

Президент України Володимир Зеленський привітав Маю Санду з перемогою у другому турі виборів президента у Молдові.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост Зеленського у соцмережі Х (Twitter)

Пряма мова українського президента: "Вітання Маї Санду з перемогою на президентських виборах у Молдові. Україна підтримує європейський вибір молдовського народу і готова працювати разом задля зміцнення нашого партнерства".

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Деталі: Він підкреслив, що молдовани зробили однозначний вибір – обрали шлях "до економічного зростання та соціальної стабільності".

"Лише справжня безпека та мирна, об'єднана Європа можуть гарантувати кожній людині та кожній родині впевненість у завтрашньому дні", – підсумував Зеленський.

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Передісторія:

  • Мая Санду переобралась на другий термін із перевагою у понад 10 відсоткових пунктів над своїм опонентом, висуванцем від проросійських соціалістів Александром Стояногло.
  • Після перемоги Санду заявила, що Молдова змогла показати свою волю, хоча й зазнала безпрецедентної атаки в історії всієї Європи.
  • Мая Санду перемогла в основному завдяки потужній підтримці діаспори. Підрахунок голосів всередині Молдови підтвердив, що без урахування закордонних виборців виграв би Стояногло.

ЗеленськийМолдова
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