Зеленський привітав Санду з перемогою на виборах

Президент України Володимир Зеленський привітав Маю Санду з перемогою у другому турі виборів президента у Молдові.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост Зеленського у соцмережі Х (Twitter)

Пряма мова українського президента: "Вітання Маї Санду з перемогою на президентських виборах у Молдові. Україна підтримує європейський вибір молдовського народу і готова працювати разом задля зміцнення нашого партнерства".

Congratulations to @sandumaiamd on winning the presidential election in Moldova. Ukraine supports the European choice of the Moldovan people and stands ready to work together to strengthen our partnership.



Moldovans have made a clear choice—they chose a path toward economic…