Зеленський привітав Санду з перемогою на виборах
Президент України Володимир Зеленський привітав Маю Санду з перемогою у другому турі виборів президента у Молдові.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост Зеленського у соцмережі Х (Twitter)
Пряма мова українського президента: "Вітання Маї Санду з перемогою на президентських виборах у Молдові. Україна підтримує європейський вибір молдовського народу і готова працювати разом задля зміцнення нашого партнерства".
Congratulations to @sandumaiamd on winning the presidential election in Moldova. Ukraine supports the European choice of the Moldovan people and stands ready to work together to strengthen our partnership.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 4, 2024
Moldovans have made a clear choice—they chose a path toward economic…
Деталі: Він підкреслив, що молдовани зробили однозначний вибір – обрали шлях "до економічного зростання та соціальної стабільності".
"Лише справжня безпека та мирна, об'єднана Європа можуть гарантувати кожній людині та кожній родині впевненість у завтрашньому дні", – підсумував Зеленський.
Передісторія:
- Мая Санду переобралась на другий термін із перевагою у понад 10 відсоткових пунктів над своїм опонентом, висуванцем від проросійських соціалістів Александром Стояногло.
- Після перемоги Санду заявила, що Молдова змогла показати свою волю, хоча й зазнала безпрецедентної атаки в історії всієї Європи.
- Мая Санду перемогла в основному завдяки потужній підтримці діаспори. Підрахунок голосів всередині Молдови підтвердив, що без урахування закордонних виборців виграв би Стояногло.