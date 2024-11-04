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П’яний водій під час комендантської в’їхав у машину військового – прокуратура

Ірина БалачукПонеділок, 4 листопада 2024, 13:44
П’яний водій під час комендантської в’їхав у машину військового – прокуратура
ФОТО ПРОКУРАТУРИ

У Києві нетверезий водій під час дії комендантської години в’їхав у машину військовослужбовця, травмувавши військового і свою пасажирку, повідомляє Київська міська прокуратура.

Джерело: сайт міської прокуратури                                     

Деталі: ДТП сталася 3 листопада приблизно о 1 годині ночі. Згідно з матеріалами слідства, 33-річний водій "Audi А5" під час комендантської години їхав Берестейським проспектом. Попереду на проїзній частині стояв військовий автомобіль "Mitsubishi L200", а поруч з ним перебував військовослужбовець ЗСУ.

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Водій "Audi А5" завчасно не побачив "Mitsubishi L200" у своїй смузі, зіткнувся з машиною і наїхав на військовослужбовця. 

 
фото прокуратури

Дослівно прокуратура: "У результаті ДТП 37-річний військовослужбовець та 36-річна пасажирка автомобіля "Audi А5" з численними травмами були госпіталізовані до лікарні. Прилад "Драгер" зафіксував у водія "Audi А5" 2,4 проміле алкоголю". 

 
фото прокуратури

Деталі: П’яного водія затримали. Йому оголосили про підозру за ч. 1 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху, вчинене у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілим середньої тяжкості тілесні ушкодження) ККУ.

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Санкція цієї статті передбачає до 3 років в’язниці з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 3 до 5 років.

Чому це важливо: На військовому автомобілі видно спеціальне устаткування, тож можна припустити, що це авто з мобільної вогневої групи, яка "полює" на "Шахеди". Варто також зазначити, що в тут ніч була чергова дронова атака росіян на столицю.  

КиївДТПЗбройні сили
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