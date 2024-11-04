Патріарх війни Кирил заявив, що РПЦ ніколи не засуджувала смертну кару

Глава "Російської православної церкви" патріарх Кирил на фоні дискусії в Росії щодо відміни мораторію на смертну кару, заявив, що РПЦ не засуджує цей вид покарання, бо начебто смертну кару не засуджував сам Ісус Христос.

Джерело: "Комерсант", Meduza

Деталі: За словами Кирила, "Ісус Христос смертну кару не засуджував, хоча сам незаслужено зазнав смертної кари".

Реклама:

За логікою очільника РПЦ, якщо небезпечну для суспільства людину не можна "ізолювати, її потрібно прибрати".

"Церква ніколи смертної кари не засуджувала, якщо смертну кару здійснювали згідно із законом, але, звичайно, ніде вона смертну кару і не вітала. Ось така поки що відповідь", - сказав він.

Що було раніше:

РЕКЛАМА: