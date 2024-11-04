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Патріарх війни Кирил заявив, що РПЦ ніколи не засуджувала смертну кару

Станіслав ПогоріловПонеділок, 4 листопада 2024, 14:14
Патріарх війни Кирил заявив, що РПЦ ніколи не засуджувала смертну кару
Патріарх РПЦ Кирил, фото: Getty Images

Глава "Російської православної церкви" патріарх Кирил на фоні дискусії в Росії щодо відміни мораторію на смертну кару, заявив, що РПЦ не засуджує цей вид покарання, бо начебто смертну кару не засуджував сам Ісус Христос.

Джерело: "Комерсант", Meduza

Деталі: За словами Кирила, "Ісус Христос смертну кару не засуджував, хоча сам незаслужено зазнав смертної кари".

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За логікою очільника РПЦ, якщо небезпечну для суспільства людину не можна "ізолювати, її потрібно прибрати".

"Церква ніколи смертної кари не засуджувала, якщо смертну кару здійснювали згідно із законом, але, звичайно, ніде вона смертну кару і не вітала. Ось така поки що відповідь", - сказав він.

Що було раніше:

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  • У червні 2024 року голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін на пленарному засіданні Міжнародного петербурзького юридичного форуму закликав розглянути можливість скасування мораторію на смертну кару на тлі теракту в "Крокус Сіті Холлі". Глава СКР сказав, що є "прихильником смертної кари" і, на його думку, "буде дуже гуманно", якщо маніяка, який вбив 70-80-100 людей буде "засуджено до найвищої міри покарання, до розстрілу". Також Бастрикін запропонував скасувати мораторій указом президента, без зміни Конституції.
  • Також у провладній партії "Єдина Росія" пообіцяли "опрацювати" питання про повернення смертної кари, а в Конституційному суді заявили, що суд може обговорити цю тему. Водночас голова Конституційного суду Валерій Зорькін пізніше заявив, що повернення смертної кари неможливе "в рамках чинної Конституції".

Росіяцерква
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