Голова Слідчого комітету Росії запропонував повернути смертну кару

Голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін на пленарному засіданні Міжнародного петербурзького юридичного форуму закликав розглянути можливість скасування мораторію на смертну кару на тлі теракту в "Крокус Сіті Холлі".

Джерело: російський "Интерфакс"

Пряма мова: "Потрібно розглянути можливість скасування мораторію на смертну кару. У деяких випадках її потрібно застосовувати, і в цих випадках я прихильник смертної кари".

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Деталі: Зазначається, що як приклад глава СКР навів теракт у підмосковному Crocus City Hall.

"Теракт у "Крокус сіті холі", 144 загиблих. Якщо за радянських часів за вбивство двох і трьох осіб могла бути призначена смертна кара, то ось ці обвинувачені отримають максимум довічне позбавлення волі", — сказав Бастрикін.

Глава СКР сказав, що є "прихильником смертної кари" і, на його думку, "буде дуже гуманно", якщо маніяка, який вбив 70-80-100 людей буде "засуджено до найвищої міри покарання, до розстрілу".

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Також Бастрикін запропонував скасувати мораторій указом президента, без зміни Конституції.

"Мені сказали деякі грамотні, кваліфіковані юристи, що треба змінювати Конституцію, що треба проводити референдум, а я вважаю, що треба просто указом президента скасувати мораторій на смертну кару", — додав він.

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