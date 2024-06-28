Голова Слідчого комітету Росії запропонував повернути смертну кару
Голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін на пленарному засіданні Міжнародного петербурзького юридичного форуму закликав розглянути можливість скасування мораторію на смертну кару на тлі теракту в "Крокус Сіті Холлі".
Джерело: російський "Интерфакс"
Пряма мова: "Потрібно розглянути можливість скасування мораторію на смертну кару. У деяких випадках її потрібно застосовувати, і в цих випадках я прихильник смертної кари".
Деталі: Зазначається, що як приклад глава СКР навів теракт у підмосковному Crocus City Hall.
"Теракт у "Крокус сіті холі", 144 загиблих. Якщо за радянських часів за вбивство двох і трьох осіб могла бути призначена смертна кара, то ось ці обвинувачені отримають максимум довічне позбавлення волі", — сказав Бастрикін.
Глава СКР сказав, що є "прихильником смертної кари" і, на його думку, "буде дуже гуманно", якщо маніяка, який вбив 70-80-100 людей буде "засуджено до найвищої міри покарання, до розстрілу".
Також Бастрикін запропонував скасувати мораторій указом президента, без зміни Конституції.
"Мені сказали деякі грамотні, кваліфіковані юристи, що треба змінювати Конституцію, що треба проводити референдум, а я вважаю, що треба просто указом президента скасувати мораторій на смертну кару", — додав він.
Передісторія:
- Ввечері 22 березня у підмосковному Красногорську в концертному залі Crocus City Hall сталася стрілянина під час концерту гурту "Пікнік". За даними російської влади, загинуло 137 осіб, із них троє дітей, постраждало 180 людей.
- В Головному управлінні розвідки Міноборони України наголосили, що нинішній теракт у Підмосков'ї є свідомою провокацією режиму Путіна, про яку попереджала міжнародна спільнота. Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна не має стосунку до теракту. Білий дім заявив, що не бачить жодних ознак причетності України до нападу.
- Глава Росії Володимир Путін стверджує, нібито для підозрюваних у теракті "було підготовлено вікно" для переходу кордону з Україною. В ГУР заявили, що ця версія "не витримує жодної критики".
- Терористичне угруповання "Ісламська держава" назвало теракт у Crocus City Hall в Підмосков’ї своєю "найжорстокішою атакою за останні роки" і опублікувало фото терористів, одяг яких збігається з одягом затриманих, фото яких публікувала ФСБ.
- За даними близьких до російських силовиків телеграм-каналів, затриманих підозрюваних у теракті жорстоко катують.