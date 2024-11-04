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Три людини загинули через російський авіаудар по Ківшарівці на Харківщині

Анастасія ПроцПонеділок, 4 листопада 2024, 14:16
Три людини загинули через російський авіаудар по Ківшарівці на Харківщині
фото: Харківська поліція

Внаслідок авіаудару 3 листопада по Ківшарівці на Харківщині загинули три людини, ще одна жінка постраждала.

Джерело: поліція Харківської області

Дослівно: "В селищі Ківшарівка на Куп’янщини через влучання ворожої авіабомби ФАБ-500 загинули троє людей".

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Деталі: Зазначається, що ще одна жінка дістала поранення. Загарбники пошкодили будинки, медзаклад, авто швидкої допомоги. Також в поліції повідомляють, що удар було завдано ФАБ-500.

Передісторія: 

Харківська областьжертви
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