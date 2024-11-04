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У ДТП загинув депутат Київради

Валентина РоманенкоПонеділок, 4 листопада 2024, 14:51
У ДТП загинув депутат Київради
фото з сайту Київради

В дорожньо-транспортній пригоді загинув депутат Київської міської ради, заступник голови постійної комісії з питань транспорту, зв'язку та реклами Сергій Мамоян.

Джерело: Київрада, поліція Одещини, джерело УП в правоохороних органах

Дослівно Київрада: "Депутатський корпус Київської міської ради, заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко, секретаріат та співробітники висловлюють щирі співчуття рідним та близьким депутата Київради ІХ скликання Сергія Мамояна, який трагічно загинув вчора, 03 листопада".

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Деталі: За даними УП, депутат загинув у неділю в ДТП у Білгород-Дністровському районі Одеської області.

Поліція пише, що 40-річний житель Київщини (за даними наших джерел – Мамоян –ред.), керуючи позашляховиком "Toyota", на кільцевій ділянці дороги не впорався з керуванням, з’їхав з проїжджої частини у кювет, де машина перекинулася і загорілася.

 

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій та 52-річна жінка, яка знаходилася  на передньому пасажирському сидінні авто загинули на місці пригоди, а ще двоє пасажирів, що перебували на задніх сидіннях, травмувалися та були госпіталізовані до лікарні. 51-річній жінці діагностували забої хребта та верхньої кінцівки, а 55-річному чоловіку - перелами ключиці та ребра.

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На місці події працювали слідчо-оперативна група і співробітники відділу реагування патрульної поліції територіального відділу поліції, а також працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, які загасили пожежу.

Слідчі розпочали провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб.

Дослівно поліція: "В рамках провадження призначено низку судових експертиз. Слідство триває. Встановлюються повні обставини події.

Закликаємо водіїв неухильно дотримуватися ПДР, уважно слідкувати за дорожньою обстановкою, дотримуватися встановленого швидкісного режиму". 

Довідково: Сергій Мамоян був рідним братом нардепа Верховної Ради від забороненої нині ОПЗЖ Суто Мамояна.

ДТПКиїврада
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