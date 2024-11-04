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Вибори у Молдові: Проросійська Партія соціалістів не визнає результати виборів у Молдові

Марія Ємець, Іван Д'яконовПонеділок, 4 листопада 2024, 16:08
Вибори у Молдові: Проросійська Партія соціалістів не визнає результати виборів у Молдові
Очільник ПСРМ Ігор Додон і кандидат в президенти Олександр Стояногло. Фото: Президентура Руспібліки Молдова

Партія соціалістів Республіки Молдова заявила, що не визнає результати голосування за кордоном на президентських виборах 3 листопада. Партія вважає "справжнім" переможцем виборів свого кандидата Александра Стояногло.

Джерело: повідомляє Newsmaker, передає "Європейська правда"

Деталі: Соціалісти заявили, що не вважають вільними демократичними виборами голосування 3 листопада, "особливо у Придністровському регіоні і на закордонних дільницях".

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"Мая Санду стала "президенткою діаспори". Партія соціалістів не визнає голосування на закордонних дільницях, завдяки якому Санду оголосили переможицею", – йдеться у заяві партії.

Соціалісти заявили, що будуть говорити з іншими партіями і створювати "спільну стратегію деполітизації держорганів і забезпечення рівних умов під час виборчих кампаній". 

"Жителі Молдови 3 листопада 2024 року ухвалили рішення, вказуючи на своє прагнення змінити цю владу. Жителі Молдови будуть вирішувати і надалі – на майбутніх парламентських виборах", – заявили в ПСРМ. 

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Передісторія:

Детально про другий тур та його підсумки – у статті: Врятувати розділену Молдову. Санду здолала Росію на виборах, але найскладніше – попереду.

Читайте також: Корупція, мова, вата. Пояснюємо головні причини "європейського провалу" в Молдові.

вибориМолдова
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