Путін прийняв у Кремлі очільницю МЗС Північної Кореї

На тлі відправки північнокорейських солдатів на війну проти України російський лідер Володимир Путін прийняв у Кремлі міністра закордонних справ КНДР Цой Сон Хі.

Джерело: "Медуза" і "РИА Новости" з посиланням на прес-службу Кремля

Деталі: Згідно з повідомленням, глава МЗС Північної Кореї передала Путіну "найтепліші побажання" від глави КНДР Кім Чен Ина, а той попросив передати "побажання у відповідь". Інших подробиць у Кремлі не розповіли.

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Північнокорейський міністр прибула до Москви з офіційним візитом 30 жовтня.

Під час зустрічі з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим Цой Сон Хі заявила, що Кім Чен Ин від самого початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну дав вказівку "незмінно і потужно" підтримувати російську армію. За її словами, КНДР "до переможного дня" буде "твердо стояти з російськими товаришами".

Також вона заявила, що Росія веде "священну" війну з Україною.

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