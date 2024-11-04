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Путін прийняв у Кремлі очільницю МЗС Північної Кореї

Євген КізіловПонеділок, 4 листопада 2024, 19:16
Путін прийняв у Кремлі очільницю МЗС Північної Кореї
скриншот відео зустрічі

На тлі відправки північнокорейських солдатів на війну проти України російський лідер Володимир Путін прийняв у Кремлі міністра закордонних справ КНДР Цой Сон Хі.

Джерело: "Медуза" і "РИА Новости" з посиланням на прес-службу Кремля

Деталі: Згідно з повідомленням, глава МЗС Північної Кореї передала Путіну "найтепліші побажання" від глави КНДР Кім Чен Ина, а той попросив передати "побажання у відповідь". Інших подробиць у Кремлі не розповіли.

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Північнокорейський міністр прибула до Москви з офіційним візитом 30 жовтня.

Під час зустрічі з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим Цой Сон Хі заявила, що Кім Чен Ин від самого початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну дав вказівку "незмінно і потужно" підтримувати російську армію. За її словами, КНДР "до переможного дня" буде "твердо стояти з російськими товаришами".

Також вона заявила, що Росія веде "священну" війну з Україною.

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Передісторія:

  • Раніше у Пентагоні підтвердили, що північнокорейські військові, які прибули до Росії для підготовки, почали висуватись у бік Курської області, причому частина з них уже там присутня. За останньою оцінкою США, Північна Корея відправила близько 10 тисяч військових до Росії для навчань та участі в бойових діях проти України.
  • Джерела CNN вважають, що частина північнокорейських військових уже може бути в Україні.
  • За даними української розвідки, в останній тиждень жовтня Росія перекинула до районів поблизу з Україною понад 7 тисяч солдатів армії КНДР

ПутінПівнічна Корея
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