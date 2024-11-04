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Президент зібрав Ставку: обговорили, як боротися з навалою "Шахедів"

Тетяна ОлійникПонеділок, 4 листопада 2024, 20:47
Президент зібрав Ставку: обговорили, як боротися з навалою Шахедів
Збитий російський дрон. Фото - Oleksii Samsonov /Global Images Ukraine via Getty Images

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у понеділок на Ставці обговорили заходи протидії російських ударним дронам та авіабомбам.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Сьогодні ж провів Ставку. Зокрема, важливе питання щодо ППО. Кожен бачить, наскільки більше росіяни застосовують "Шахедів" та авіабомб. Щомісяця зростає цей терор. Потрібно більше заходів протидії. Це стосується і посилення мобільних вогневих груп, і впровадження реальної практики збиття "Шахедів" дронами, і розвитку наших Сил саме так, щоб нарешті вирішити проблему російських авіабомб. Є й нагальні рішення, які мають бути реалізовані. І також більш стратегічні речі, які будуть враховані у внутрішньому Плані посилення України, у відповідному оборонному пункті". 

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Деталі: Також на Ставці обговорили питання щодо збільшення виробництва нашої зброї – передусім це дрони й ракети.

Щодо фронту обговорили те, що росіяни активні на донецьких напрямках, також збільшили активність на півдні України. Окремо на Ставці обговрили Курську операцію.

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Пряма мова: "Була сьогодні також окрема доповідь ГУР та Служби зовнішньої розвідки щодо північнокорейських військових на території Росії. Вже 11 тисяч у Курській області. Ми бачимо збільшення північнокорейців, не бачимо збільшення реакції партнерів".

Що передувало: 

Зеленський повідомляв, що за жовтень Росія запустила понад 2 тисячі "Шахедів" проти України.

ШахедППОвійнаКНДР
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