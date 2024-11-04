Зеленський: На Курщині вже 11 тисяч військових з Північної Кореї

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в Курській області РФ вже перебувають 11 тисяч військових із КНДР, а відповідної реакції західних партнерів досі немає.

Джерело: Зеленський у відеозверненні до українців

Пряма мова: "Була сьогодні також окрема доповідь ГУР і Служби зовнішньої розвідки щодо північнокорейських військових на території Росії. Уже 11 тисяч у Курській області. Ми бачимо збільшення північних корейців і не бачимо збільшення реакції партнерів, на жаль".

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