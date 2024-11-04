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Зеленський: На Курщині вже 11 тисяч військових з Північної Кореї

Євген КізіловПонеділок, 4 листопада 2024, 21:22
Зеленський: На Курщині вже 11 тисяч військових з Північної Кореї
фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в Курській області РФ вже перебувають 11 тисяч військових із КНДР, а відповідної реакції західних партнерів досі немає.

Джерело: Зеленський у відеозверненні до українців

Пряма мова: "Була сьогодні також окрема доповідь ГУР і Служби зовнішньої розвідки щодо північнокорейських військових на території Росії. Уже 11 тисяч у Курській області. Ми бачимо збільшення північних корейців і не бачимо збільшення реакції партнерів, на жаль".

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Передісторія:

  • Раніше у Пентагоні підтвердили, що північнокорейські військові, які прибули до Росії для підготовки, почали висуватись у бік Курської області, причому частина з них уже там присутня. За останньою оцінкою США, Північна Корея відправила близько 10 тисяч військових до Росії для навчань та участі в бойових діях проти України.
  • Джерела CNN вважають, що частина північнокорейських військових уже може бути в Україні.
  • За даними української розвідки, в останній тиждень жовтня Росія перекинула до районів поблизу з Україною понад 7 тисяч солдатів армії КНДР.

Північна КореяРосіявійнаКурська область
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