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Поліція показала відео російського удару КАБами по Харкову

Євген КізіловПонеділок, 4 листопада 2024, 21:49
Поліція показала відео російського удару КАБами по Харкову
наслідки ударів КАБами по Харкову. фото: ова

Патрульна поліція опублікувала відеозапис російського удару керованими авіабомбами в район супермаркету в Харкові, внаслідок чого постраждали 14 людей.

Джерело: перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у соцмережах

Пряма мова: "На відео ви бачите, як патрульні одними із перших стали очевидцями вчорашніх влучань ФАБ-250 з УМПК (фугасна авіабомба з модулем керування – ред.) поряд із супермаркетом. Обстріл мирного населення... Вибух у декількох десятках метрів від нашого та цивільних автівок, які проїжджали неподалік. Чотирнадцять людей травмовані. Також травм зазнали четверо патрульних".

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Деталі: Також на записі видно, як поліцейські вибігли з авто та почали надавати допомогу постраждалим.

Що передувало: Ввечері 3 листопада російські війська двічі завдавали ударів КАБами по Харкову. За словами мера міста Ігора Терехова, влучили у супермаркет, що розташований біля багатоповерхових будинків. Також від ударів були пошкоджені лінії електропередач та наземного електротранспорту.

Харківобстрілвійнаполіція
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