Північна Корея запустила балістичну ракету в бік Східного моря
Вівторок, 5 листопада 2024, 01:30
Північна Корея запустила балістичну ракету в напрямку Східного моря.
Джерело: Yonhap з посиланням на південнокорейських військових
Деталі: Об'єднаний комітет начальників штабів заявив, що виявив запуск і наразі проводиться аналіз, але не надав жодних подробиць.
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Запуск відбувся в переддень виборів президента США.
Нагадаємо:
- Північна Корея 31 жовтня запустила міжконтинентальну балістичну ракету в Східне море.
- Перед цим Північна Корея випустила кілька балістичних ракет малої дальності 18 вересня.