Північна Корея запустила балістичну ракету в бік Східного моря

Північна Корея запустила балістичну ракету в напрямку Східного моря.

Джерело: Yonhap з посиланням на південнокорейських військових

Деталі: Об'єднаний комітет начальників штабів заявив, що виявив запуск і наразі проводиться аналіз, але не надав жодних подробиць.

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Запуск відбувся в переддень виборів президента США.

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