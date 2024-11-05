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Північна Корея запустила балістичну ракету в бік Східного моря

Олена ІвашківВівторок, 5 листопада 2024, 01:30
Північна Корея запустила балістичну ракету в бік Східного моря
фото ілюстраційне

Північна Корея запустила балістичну ракету в напрямку Східного моря.

Джерело: Yonhap з посиланням на південнокорейських військових

Деталі: Об'єднаний комітет начальників штабів заявив, що виявив запуск і наразі проводиться аналіз, але не надав жодних подробиць.

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Запуск відбувся в переддень виборів президента США.

Нагадаємо: 

Північна Корея
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