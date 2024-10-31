Північна Корея запустила балістичну ракету в сторону Японії
Четвер, 31 жовтня 2024, 02:40
Північна Корея випустила балістичну ракету в бік Японії в четвер вранці за місцевим часом.
Джерело: Yonhap з посиланням на військових Південної Кореї
Деталі: Військові не надали жодних подробиць, заявивши, що аналіз триває.
Реклама:
Запуск відбувся кілька годин після того, як керівники оборонних відомств Південної Кореї та Сполучених Штатів засудили розгортання військ Північної Кореї в Росії.
Востаннє Північна Корея випустила кілька балістичних ракет малої дальності 18 вересня.