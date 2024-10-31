Північна Корея запустила балістичну ракету в сторону Японії

Північна Корея випустила балістичну ракету в бік Японії в четвер вранці за місцевим часом.

Джерело: Yonhap з посиланням на військових Південної Кореї

Деталі: Військові не надали жодних подробиць, заявивши, що аналіз триває.

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Запуск відбувся кілька годин після того, як керівники оборонних відомств Південної Кореї та Сполучених Штатів засудили розгортання військ Північної Кореї в Росії.

Востаннє Північна Корея випустила кілька балістичних ракет малої дальності 18 вересня.