Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Північна Корея запустила балістичну ракету в сторону Японії

Олена ІвашківЧетвер, 31 жовтня 2024, 02:40
Північна Корея запустила балістичну ракету в сторону Японії
фото: Yonhap

Північна Корея випустила балістичну ракету в бік Японії в четвер вранці за місцевим часом.

Джерело: Yonhap з посиланням на військових Південної Кореї 

Деталі: Військові не надали жодних подробиць, заявивши, що аналіз триває.

Реклама:

Запуск відбувся кілька годин після того, як керівники оборонних відомств Південної Кореї та Сполучених Штатів засудили розгортання військ Північної Кореї в Росії.

Востаннє Північна Корея випустила кілька балістичних ракет малої дальності 18 вересня.

Північна КореяЯпонія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото П’яний водій під час комендантської в’їхав у машину військового – прокуратура

Зеленський заявив про збільшення постачання артилерії від міжнародних партнерів

Взимку Україні загрожують до 20 годин без світла на добу: названо дві умови – Politico

відеоОчільниця МЗС Німеччини увосьме прибула до Києва

Ні Трамп, ні Гарріс не мають переконливої переваги у "хитких" штатах

Сили ППО збили 50 безпілотників у 9 областях України

Усі новини...
Північна Корея
Зеленський нарікає, що у світі слабко реагують на появу північнокорейських військових в РФ
ЗМІ: Північнокорейських військових розмістили за 50 км від українського кордону на Курщині
На тлі приїзду військових КНДР Росія вирішила пригрозити Південній Кореї
Останні новини
14:35
Незаконні "туристи" 4 дні блукали горами в пошуках Словаччини
14:25
Навіщо Федоров запускає 5G?
14:16
Три людини загинули через російський авіаудар по Ківшарівці на Харківщині
14:14
Патріарх війни Кирил заявив, що РПЦ ніколи не засуджувала смертну кару
14:09
документПечерський суд задовольнив позов Углави до ЦПК і зобов'язав Шабуніна спростувати інформацію
14:06
Китай переглянув план рефінансування прихованого боргу місцевих органів влади
14:03
футболВтретє в історії: Українська бригада арбітрів працюватиме на матчі Ліги чемпіонів
13:59
У WWF назвали тварину, яка опинилася за крок до вимирання у дикій природі
13:57
Україна скоротила імпорт електроенергії до шестимісячного мінімуму
13:44
фото П’яний водій під час комендантської в’їхав у машину військового – прокуратура
Усі новини...
Реклама:
Реклама: