У Києві ППО працює по "Шахедах"

Вранці 5 листопада у Києві протиповітряна оборона працювала по російських "Шахедах".

Джерело: кореспондент УП, Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Деталі: Повітряну тривогу у столиці оголосили близько 6.00.

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Військові повідомили, що на Київщині безпілотники летять вздовж водосховища курсом на Вишгород/Київ.

Доповнено: міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що сили ППО працюють на Оболоні. Він також закликав мешканців міста перебувати в укриттях.

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