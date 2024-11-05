У Києві ППО працює по "Шахедах"
Вівторок, 5 листопада 2024, 06:32
Вранці 5 листопада у Києві протиповітряна оборона працювала по російських "Шахедах".
Джерело: кореспондент УП, Повітряні сили ЗСУ у Telegram
Деталі: Повітряну тривогу у столиці оголосили близько 6.00.
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Військові повідомили, що на Київщині безпілотники летять вздовж водосховища курсом на Вишгород/Київ.
Доповнено: міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що сили ППО працюють на Оболоні. Він також закликав мешканців міста перебувати в укриттях.
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