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Армія РФ запустила ударні БпЛА

Тетяна Олійник, Олена ІвашківВівторок, 5 листопада 2024, 06:13
Армія РФ запустила ударні БпЛА
Ілюстративне фото - західне ото нгу

Російська армія запустила ударні безпілотники у понеділок ввечері.

Джерело: Повітряні сили в Telegram, Київська ОВА

Деталі: О 20:07 повідомили про групу ударних БпЛА у передмісті Сум. Згодом повідомили, що вони рухаються у бік Полтавщини.

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О 21:06 стало відомо про частину ударних БпЛА через Сумщину у напрямку Чернігівщини.

О 21:07 військові написали, що дрони змінили напрямок на Миргород. 

О 21:55 з'явилась інформація про нову групу ударних БПЛА на півночі Сумщини, курс південно-західний.

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О 22:31 тривогу оголосили на Київщині.

О 22:42 стало відомо про оновлення щодо ударних БПЛА: 

  • на межі Сумської та Полтавської областей курсом на захід;
  • у передмісті Сум;
  • на півдні Чернігівщини курсом на Київщину;
  • на Полтавщині в напрямку Миргорода.

О 22:50 повітряники попередили про БпЛА в напрямку Борисполя.

О 22:59 тривогу оголосили в Києві.

О 23:11 Київська ОВА повідомила, що в області працюють сили ППО.

О 23:27 з'явилось оновлення щодо руху безпілотників:

  • на Сумщині: через Суми, Ромни курсом на Чернігівщину;
  • на Чернігівщині: повз Мену курсом на захід;
  • на Київщині: повз Глеваху в напрямку Фастова.
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О 00:22 стало відомо, що нові групи ударних БПЛА зайшли через Сумщину.

О 00:37 військові повідомили про кілька груп ударних БПЛА, які летять через Київщину на Житомирщину.

О 1:56 повітряники оновили рух "Шахедів":

  • Із Житомирщини, курсом на Старокостянтинів Хмельницької області.
  • Через Полтавщину, в напрямку Миргорода.
  • Із Київської області, в напрямку Житомирщини.

О 3:13 у ПС повідомили про безпілотники на півночі Полтавщини. Напрямок руху - західний.

З північної частини Черкащини "Шахеди" летять курсом на Білу Церкву.

О 6:02 військові повідомили про напрямки руху БпЛА:

 
  • Кілька груп на Сумщині. Напрямок руху західний.
  • На Чернігівщині - західним курсом.
  • На Київщині - вздовж водосховища курсом на Вишгород/Київ.

Що передувало:

За жовтень Росія запустила понад 2 тисячі "Шахедів" проти України. У понеділок на Ставці обговорили заходи протидії російських ударним дронам та авіабомбам.

повітряна тривогабезпілотники
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