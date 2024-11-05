Армія РФ запустила ударні БпЛА
Російська армія запустила ударні безпілотники у понеділок ввечері.
Джерело: Повітряні сили в Telegram, Київська ОВА
Деталі: О 20:07 повідомили про групу ударних БпЛА у передмісті Сум. Згодом повідомили, що вони рухаються у бік Полтавщини.
О 21:06 стало відомо про частину ударних БпЛА через Сумщину у напрямку Чернігівщини.
О 21:07 військові написали, що дрони змінили напрямок на Миргород.
О 21:55 з'явилась інформація про нову групу ударних БПЛА на півночі Сумщини, курс південно-західний.
О 22:31 тривогу оголосили на Київщині.
О 22:42 стало відомо про оновлення щодо ударних БПЛА:
- на межі Сумської та Полтавської областей курсом на захід;
- у передмісті Сум;
- на півдні Чернігівщини курсом на Київщину;
- на Полтавщині в напрямку Миргорода.
О 22:50 повітряники попередили про БпЛА в напрямку Борисполя.
О 22:59 тривогу оголосили в Києві.
О 23:11 Київська ОВА повідомила, що в області працюють сили ППО.
О 23:27 з'явилось оновлення щодо руху безпілотників:
- на Сумщині: через Суми, Ромни курсом на Чернігівщину;
- на Чернігівщині: повз Мену курсом на захід;
- на Київщині: повз Глеваху в напрямку Фастова.
О 00:22 стало відомо, що нові групи ударних БПЛА зайшли через Сумщину.
О 00:37 військові повідомили про кілька груп ударних БПЛА, які летять через Київщину на Житомирщину.
О 1:56 повітряники оновили рух "Шахедів":
- Із Житомирщини, курсом на Старокостянтинів Хмельницької області.
- Через Полтавщину, в напрямку Миргорода.
- Із Київської області, в напрямку Житомирщини.
О 3:13 у ПС повідомили про безпілотники на півночі Полтавщини. Напрямок руху - західний.
З північної частини Черкащини "Шахеди" летять курсом на Білу Церкву.
О 6:02 військові повідомили про напрямки руху БпЛА:
- Кілька груп на Сумщині. Напрямок руху західний.
- На Чернігівщині - західним курсом.
- На Київщині - вздовж водосховища курсом на Вишгород/Київ.
Що передувало:
За жовтень Росія запустила понад 2 тисячі "Шахедів" проти України. У понеділок на Ставці обговорили заходи протидії російських ударним дронам та авіабомбам.