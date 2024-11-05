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Пошкоджені висотки та постраждалі люди: стали відомі наслідки нічного удару по Харкову

Євген КізіловВівторок, 5 листопада 2024, 07:21
Пошкоджені висотки та постраждалі люди: стали відомі наслідки нічного удару по Харкову
мер харкова ігор терехов. фото: його фейсбук-сторінка

Вночі російські загарбники вдарили керованими авіабомбами по Шевченківському та Київському районах Харкова. Постраждали двоє людей і приватні та багатоповерхові будинки.

Джерело: мер міста Ігор Терехов у соцмережах

Деталі: За його словами, у Шевченківському районі КАБ прилетів у лісосмугу, утім у трьох навколишніх багатоповерхівках частково вибиті вікна, в одного з них пошкоджено фасад. Дві жінки отримали різані рани осколками скла та гостру реакцію на стрес.

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У Київському районі удар стався по відкритій території, але частково постраждали кілька приватних будинків. Поранених, на щастя, немає.

Що передувало: Близько опівночі повідомлялося про серію вибухів у Харкові. У Повітряних силах повідомляли про пуски КАБів росіянами.

Харківобстрілвійна
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