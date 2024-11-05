Росіяни влучили в об'єкт інфраструктури в Запоріжжі та поранили двох людей

Російські війська завдали удару по Запоріжжю, поціливши в об'єкт інфраструктури та поранивши двох людей.

Джерело: голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у соцмережах

Деталі: За його словами, інформація про поранених наразі попередня.

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Вибух було чутно між 9 та 10 ранку.

Масштаби руйнувань встановлюються.

Що передувало: На початку листопада окупанти впродовж доби завдали 287 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області. Були руйнування.

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Зокрема, 153 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку та Малинівку.