Росіяни влучили в об'єкт інфраструктури в Запоріжжі та поранили двох людей
Вівторок, 5 листопада 2024, 10:22
Російські війська завдали удару по Запоріжжю, поціливши в об'єкт інфраструктури та поранивши двох людей.
Джерело: голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у соцмережах
Деталі: За його словами, інформація про поранених наразі попередня.
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Вибух було чутно між 9 та 10 ранку.
Масштаби руйнувань встановлюються.
Що передувало: На початку листопада окупанти впродовж доби завдали 287 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області. Були руйнування.
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Зокрема, 153 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку та Малинівку.