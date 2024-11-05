Богдан Кротевич увійшов до переліку лідерів УП 100

Незалежні експерти спільно з "Українською правдою" обрали сотню українців, які увійшли до рейтингу лідерів УП 100. Одним з переможців у категорії "Захисники" став начальник штабу 12-ї бригади Національної гвардії "Азов" Богдан Кротевич.

Кротевич брав участь в боях в зоні АТО/ООС у складі полку "Азов" ще з 2014 року, зокрема в боях за Широкине, обороні Світлодарської дуги, Мар’їнки та Красногорівки.

Він пройшов шлях від солдата до начальника штабу бригади і вже у 2022 році став одним з тих, хто очолював захист Маріуполя й "Азовсталі". Після виходу з російського полону, куди Кротевич потрапив у травні 2022 року з іншими захисниками Маріуполя, доклав значних зусиль для відновлення бригади.

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У червні 2024 року Богдан Кротевич подав заяву до ДБР із закликом провести розслідування щодо командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля, звинувативши його в перевищенні службових повноважень і некомпетентному командуванні військами, що призвело до втрат великої частини території України. Унаслідок цього Содоля було звільнено з посади, а зобов’язати ДБР відкрити кримінальну справу вдалося у вересні 2024 року.

"Я ніколи не боявся відповідальності, і взагалі в "Азові" ніхто не боїться відповідальності. Але так плювати на закон не дозволю. Це дуже вибішує", – поділився Кротевич в інтерв’ю УП.

Зараз Богдан Кротевич продовжує очолювати штаб 12-ї бригади Національної гвардії "Азов" і воює на Торецькому напрямку.

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