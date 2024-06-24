Начштабу "Азова" подав заяву в ДБР на генерала Содоля: просить розслідувати великі втрати – джерела

Начальник штабу бригади "Азов" Національної гвардії Богдан Кротевич подав заяву до Державного бюро розслідувань із закликом провести розслідування щодо командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля.

Джерело: Кротевич у Telegram, ДБР у коментарі "Українській правді", співрозмовник УП у військово-політичному керівництві

Деталі: У ДБР "Українській правді" підтвердили, що така заява надійшла, і додали, що з нею працюють слідчі.

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Прізвище генерала в Бюро не назвали, в пості Кротевича воно теж не згадується, але за даними джерел "Української правди", йдеться саме про Содоля.

За даними УП, Кротевич звинувачує генерала в перевищенні службових повноважень та некомпетентному командуванні військами, що призвело до втрат великої частини території України і просить перевірити командувача на факт співпраці з ворогом. Начштабу "Азова" також висловив готовність свідчити у справі.

Пряма мова Кротевича: "…написав листа в ДБР з закликом про відкриття розслідування на одного військового генерала, який, на моє переконання, вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал. Мені похрін чи почнуть розслідування проти мене і мені пох..р чи посадять мене в тюрму.

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Мені не пох..р, що судять комбатів та комбрігів за втрату спостережного посту, але не судять генерала за втрату областей та десятків міст та втрату тисяч солдат.

Ті умови, при яких зараз воюють бригади, я скажу так - це нереальний героїзм, в першу чергу солдат, командирів взводів, рот, батальйонів та бригад.

І героїзм їх покладається в тому, що вони стримують ворога не завдяки, а всупереч.



Іноді мені здається, що світ посилає нам покидьків, щоб нас згуртувати. І всі військові зараз розуміють, про яку людину я кажу, бо 99 відсотків військових його ненавидять за те, що він робить.

Ця людина починає розслідування проти командирів, які наступають і не втрачають позиції, проте проти себе він службові розслідування не ініціює.



Мене це дістало, Рубікон перейдений".