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Через удар РФ по Запоріжжю загинули 6 людей, кількість поранених зросла до 24

Станіслав Погорілов, Анастасія ПроцВівторок, 5 листопада 2024, 11:17
Через удар РФ по Запоріжжю загинули 6 людей, кількість поранених зросла до 24
Фото: мапа Google

Внаслідок ракетного удару російських військ по Запоріжжю 5 листопада загинули 6 людей, за оновленою інформацією кількість поранених зросла до 24.

Джерело: Федоров у Telegram, ОГП

Пряма мова:  "Шість людей загинуло та дев'ять поранені. На місці влучання сталася пожежа - такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя".

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Деталі: За його словами, наразі постраждалі отримують всю необхідну допомогу.

Оновлено. Пізніше Федоров повідомив, що кількість поранених зросла до 16 осіб. "Усім надається медична допомога", - зазначив він.

В Офісі генпрокурора повідомили, що кількість поранених у Запоріжжі зросла до 20 осіб, кількість загиблих не змінилася. Розпочато провадження.

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За даними слідства, вранці 5 листопада окупанти здійснили ракетний обстріл цивільної інфраструктури Запоріжжя, через що зазнав руйнувань один із об’єктів критичної інфраструктури.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Після 14.00 голова Запорізької ОВА повідомив, що кількість поранених через удар росіян по Запоріжжю зросла до 23 осіб. За його словами, наразі пожежу, яка виникла на місці влучання, ліквідовано.

Згодом Федоров додав, що за медичною допомогою звернулися 24 людини. Також загарбники пошкодили інфраструктурний об'єкт.

Нагадаємо: Перед цим Федоров повідомляв, що вранці 5 листопада російські війська завдали удару по Запоріжжю, поціливши в об'єкт інфраструктури та поранивши двох людей.

Запоріжжяжертвивійна
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